Bayerns Gesundheitsminister Holetschek positiv auf Corona getestet - am Vortag hielt er noch PK ab

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek positiv auf Corona getestet - Söder meldet sich zu Wort

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat sich mit Corona infiziert. Das gab das Ministerium am Mittwoch per Pressemitteilung bekannt.

Update vom 2. Februar, 16.15 Uhr: Erst heute Vormittag wurde bekannt, dass sich der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der sich in Quarantäne befindende Politiker hatte noch am Dienstag nach einer virtuellen Kabinettssitzung an einer Pressekonferenz teilgenommen. „Die meisten“ anderen Termine habe er virtuell wahrgenommen, betonte er.

Zum Ministerpräsidenten hatte er während der Sitzung keinen Kontakt. Söder müsse nicht in Quarantäne und sei ohnehin geboostert, sagte ein Sprecher des Ministerpräsidenten.

Gesundheitsminister Holetschek hat Corona - Söder meldet sich zu Wort

Update vom 2. Februar, 13.10 Uhr: Nach der Corona-Infektion des Bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (siehe Erstmeldung), hat sich nun CSU-Chef Söder via Twitter zu Wort gemeldet: „Gute Besserung an @klausholetschek

. Wir wünschen ihm nach der Corona-Infektion einen milden Verlauf und schnelle Genesung. Als Gesundheitsminister in Bayern macht er tolle Arbeit.“

Erstmeldung vom 2. Februar 2022

München - Am Mittwoch, 2. Februar, gab das bayerische Gesundheitsministerium bekannt, dass Minister Klaus Holetschekt (CSU) positiv mittels PCR-Test auf Corona getestet wurde. Weiter heißt es in der Mitteilung, dass er sich umgehend in häusliche Isolation begeben hat. Holetschek betonte: „Ich habe derzeit lediglich leichte Symptome wie etwa Husten und werde von zu Hause aus weiterarbeiten. Geplante Termine werde ich auf digitalem Wege wahrnehmen. Ich bin sehr froh, dass ich geboostert bin.“ Wo und wann der Minister sich infiziert habe, sei unklar.

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek positiv auf Corona getestet - am Vortag hielt er noch PK ab

Erst am Dienstag, den 1. Februar, hatte er gemeinsam mit Staatskanzleichef Herrmann (CSU), Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Finanzminister Albert Füracker (CSU) im Rahmen einer Pressekonferenz die aktuelle Lage Bayerns in der Corona-Pandemie erklärt.

Wir berichten weiter.