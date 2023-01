Wegen Urnenverbot in der Kirche: Ehepaar wütend und enttäuscht – „Nicht nachvollziehbar“

Von: Thomas Zimmerly

Planen schon für das Morgen: Regine und Dieter Goldbach wollen nach ihrem Tod in ein Urnengrab. © ost

Wer in Hilgertshausen eine Urne in der Kirche platzieren möchte, hat Pech gehabt: Rechtliche, praktische, aber auch spirituelle Gründe sprechen dagegen.

Hilgertshausen-Tandern – Immer mehr Deutsche wollen in einer Urne bestattet werden. Auch Regina und Dieter Goldbach wünschen sich, wenn sie einst vor ihren Schöpfer treten müssen, ein Urnengrab als letzte Ruhestätte.

Dem Ehepaar aus Hilgertshausen, 86 und 88 Jahre alt, schwebt dazu eine Trauerfeier in der Ortskirche St. Stephan vor. Mit Menschen, die ihr Leben begleiten, mit würdevollen Reden, passender Musik, hübschen Blumen und der Urne mit ihrer Asche gleich neben dem Altar. Doch daraus scheint nichts zu werden, denn in Hilgertshausen darf die Urne nicht mit ins Gotteshaus.

Urnen-Verbot in bayerischer Gemeinde: „Bei uns ist die Kirche zu klein“

Michael Heinrich, Seelsorger in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Tandern und mithin auch für Hilgertshausen zuständig, weist daraufhin, dass für Bestattungen die politische Gemeinde Hilgertshausen-Tandern zuständig sei. Und die habe per Satzung geregelt, dass Urnen nicht in die Kirche gehörten, sondern „bis zur Beisetzung in der Leichenhalle bleiben sollen“, so Heinrich. „Ich als Pfarrer setze mich nicht darüber hinweg.“

Weltlichen Beistand erhält er von seinem Kirchenpfleger und Mesner Winfried Riedel, der anfügt: „Bei uns ist die Kirche zu klein.“ Und wenn die gemeindlichen Vorschriften geändert würden? „Dann“, sagt der Seelsorger nur, „müssen wir uns im Pfarrverband damit auseinandersetzen.“ Was er persönlich denkt, verrät er nicht.

Nicht nur rechtliche und praktische Ursachen: „Leib vernichtet“

Es gibt also rechtliche und praktische Ursachen, die in St. Stephan ein Requiem in Anwesenheit einer Urne verbieten. Das Bistum Augsburg, in das die Pfarreiengemeinschaft Tandern eingegliedert ist, fügt noch eine spirituelle hinzu. „Schon seit über zehn Jahren sind die Priester des Bistums Augsburg gehalten, die Aufstellung von Urnen in katholischen Kirchen beim Requiem abzulehnen“, teilt Prof. Gerda Riedl, Leiterin der Hauptabteilung Grundsatzfragen im Bischöflichen Ordinariat, mit. „Ein Grund dafür liegt in dem Umstand, dass der Leib des Verstorbenen durch die Kremation vernichtet wird und dadurch die personale Dimension des Verstorbenen nur noch schwer erkennbar ist.“

Die Professorin, die an der Universität Augsburg Dogmatik lehrt, wird sogar noch deutlicher. Sie weist darauf hin, „dass die katholische Kirche nachdrücklich die Erdbestattung Verstorbener empfiehlt, wenngleich die Urnenbeisetzung von Katholiken unter gewissen Umständen seit dem 5. Juli 1963 zulässig ist. So wird sinnfälliger erlebbar, dass die christliche Existenz und insbesondere auch die Hoffnung auf Auferstehung der Verstorbenen auf das Engste mit Jesus Christus verbunden ist, der nach seiner Kreuzigung auch in ein Grab gelegt wurde, ehe er von den Toten auferstand. Und schließlich wird die Würde des menschlichen Leibes, der nach katholischer Glaubensüberzeugung durch die Taufe Wohnstätte des Heiligen Geistes geworden ist, durch die Erdbestattung stärker gewahrt und im Bewusstsein verankert.“

Pfarrer Michael Bartmann: „Ich hab noch nie davon gehört, dass eine Urne nicht in die Kirche soll.“

Das Bistum, so Riedl weiter, begrüße es hingegen sehr, „wenn die Särge Verstorbener – wo die räumlichen Gegebenheiten dies zulassen – während des Requiems in der Kirche aufgebahrt werden würden“.

„Theologisch hört sich das gut an“, meint Pfarrer Michael Bartmann, Leiter des Pfarrverbands Röhrmoos-Hebertshausen, der „noch nie davon gehört hat, dass eine Urne nicht in die Kirche soll“. Für ihn ist „es eine selbstverständliche Sache“, dass sie bei Trauerfeiern im Gotteshaus platziert werden. Man müsse sich nach den Realitäten richten, so Bartmann, der überzeugt ist, dass ein Requiem mit Urne „genauso würdevoll“ sei wie eines mit dem Sarg des Verstorbenen.

Für Regina Goldbach wiederum ist die Argumentation von Pfarrer und Bistum „nicht nachvollziehbar“. Sie sei aus der Zeit gefallen. Daher möchte sie sich – Stand heute – nicht mehr in Hilgertshausen bestatten lassen sondern in Baden-Württemberg, wo ihr Sohn lebt. Trost tut Not nach diesen Worten. Er kommt von der Gemeinde. „Wir werden uns die Satzung anschauen“, sagt Bürgermeister Markus Hertlein. Auch aus dem Bistum kommen Ratschläge. Professorin Riedl empfiehlt das Aufstellen eines Fotos des Verstorbenen. Und: „Wer ein Requiem im Beisein des Verstorbenen mit anschließender Urnenbeisetzung wünscht, könnte das Requiem noch vor der Kremation des Verstorbenen im Beisein des Sarges feiern.“

