Akuter Medikamenten-Mangel: Holetschek zu Gast in Dachauer Apotheke – Die Idee der Pharma-Task-Force

Von: Stefanie Zipfer

Ortstermin vor leeren Schubladen: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (l.) und Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath (M.) besuchten Maximilian Lernbecher in dessen Apotheke in der Altstadt. Thema: der aktuelle Arzneimittelmangel. Foto: habschied © habschied

Gesundheitsminister Holetschek hat sich in Dachau über den akuten Arzneimittelmangel informiert. Sein Rezept gegen den Engpass: eine Pharma-Task-Force.

Dachau – In der Schublade, wo sonst die Paracetamol- und Ibuprofensäfte lagern: gähnende Leere. Der Vorrat an Pantoprazol, Digitoxin oder Rosuvastatin: aufgebraucht. Immerhin noch Restbestände gibt es von Cholesterinsenkern sowie einem Antibiotikum gegen Harnwegsinfektionen. Zusammengefasst lässt es sich wohl am besten so formulieren: In der Oberen Apotheke in der Dachauer Altstadt herrscht Mangelwirtschaft. Und zwar seit bald elf Monaten.

Arzneimittelmangel in Bayern: Kunde kam für Medizin aus Ingolstadt

Maximilian Lernbecher, Inhaber der Oberen Apotheke und stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands (BAV), betont, nicht der einzige Apotheker zu sein, der unter der Arzneimittelknappheit leide. Das Problem treffe alle Kollegen, in Bayern wie in Deutschland.

Vor allem aber treffe es die Patienten: „Nicht nur, dass viele von ihnen mehrere Apotheken abtelefonieren und dann weite Wege bei der Rezepteinlösung in Kauf nehmen müssen – neulich kam ein Kunde aus Ingolstadt angefahren, um sich ein Herzmedikament für seine kranke Mutter zu holen.“ Viele würden auch verunsichert, was die grundsätzliche Arzneimittelversorgung in diesem Land angehe: „Die zweifeln am System.“ Daher, so Lernbecher, ist es wichtig, dass hier endlich „etwas in Bewegung kommt“!

Holetschek mit Versprechen: Pharma-Task-Force und Signal nach Berlin

Diese Bewegung, versprach Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Mittwoch bei einem Pressetermin in Lernbechers Oberer Apotheke, die gebe es nun. Mit seiner „bayerischen Pharma-Task-Force“ würde zum einen sichergestellt, dass die Arzneimittelsicherheit in Bayern pragmatisch und schnell gestärkt werde.

Und zum anderen solle sie ein deutliches Alarmsignal nach Berlin und Brüssel senden, „dass wir unsere Abhängigkeit von Ländern mit Produktionsmonopolen beenden und weniger krisenanfällige Lieferketten schaffen“. Über 60 Prozent der hierzulande verwendeten Arznei-mittel stammten aus China und Indien.

Kein Arzneimittelengpass, sondern einen Lieferengpass

Tatsächlich, das bestätigt auch Lernbecher, gibt es in Bayern nämlich keinen Arzneimittelengpass, sondern einen Lieferengpass. Aber er präzisiert: „Die Rohstoffe sind da.“ Was fehle, seien meist „die Vorprodukte“: also Papier für Beipackzettel, Kartonagen für die Verpackung, Glas für den Saft. „Irgendwo in der Lieferkette geht den Produzenten, auch in Deutschland, immer was ab.“

Die „Task-Force“, bei der neben Vertretern des BAV auch Verbände und Firmen der pharmazeutischen Industrie, Pharmagroßhändler und Krankenkassen mitmachen, findet er daher gut. Sie ermögliche es den Apothekern, „unbürokratisch“ mit den Lieferengpässen umzugehen. Beim Minister bedankte er sich denn auch explizit dafür, dass dieser „mit Augenmaß“ mit den Apothekern umgehe.

Lieferkettenkrise: Apotheker fordern, Corona-Verordnung beizubehalten

Bis 2020, also in den Jahren vor der Coronapandemie und vor Einführung der sogenannten SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, war es Apothekern beispielsweise nicht erlaubt, statt einem per Rezept verschriebenen Saft einfach Tabletten auszugeben und abzurechnen. Auch die Ausgabe von beispielsweise zwei Zehnerpackerln statt einer 20er-Verpackung eines bestimmtem Medikaments war früher nicht möglich. Während Corona wurden diese strengen Vorgaben gelockert, am 31. März 2023 aber soll diese Verordnung auslaufen.

Lernbecher und seine Kollegen fordern daher, zumindest für die Dauer der Lieferkettenkrise dieser Corona-Verordnung weiter folgen zu dürfen. Die ermöglicht es Lernbecher & Co. nämlich auch, sich selbst zu behelfen. Paracetamol- und Ibuprofensäfte zum Beispiel stellt der Dachauer mittlerweile selber her, „ein bis zwei Prozent“ seines Angebots stammten aus dem eigenen Labor. Diese auch weiter mit den Kassen abrechnen zu dürfen, sei wichtig – auch wenn er gleichzeitig klarstellt: „Die Kassen müssen die Kosten im Blick behalten. Rabattverträge machen Sinn, die sparen Geld!“

„Kein Grund, zu hamstern“: Apotheker mit Appell an Kunden

Bis die Krise vorbei ist, bittet der Apotheker, auch namens seiner Kollegen, die Kunden daher um Verständnis. Vor allem aber bittet er um Zurückhaltung, was die Bevorratung von Medikamenten betrifft: „Es gibt keinen Grund, zu hamstern!“ Grundsätzlich sei es „wichtig, dass wir alle flexibler werden“. Mehr als eine Flasche Fiebersaft zum Beispiel „geb ich grade einfach nicht her“.

