Bergsteiger stürzt im Karwendel 200 Meter in die Tiefe – vor den Augen seines Begleiters

Von: Christina Denk

Teilen

Bei einem Unglück nahe Lenggries ist ein Wanderer ums Leben gekommen. Er galt als erfahrener Bergsteiger. Sein Begleiter sah ihn abstürzen.

Lenggries – Ein Wanderer aus Gräfelfing bei München ist im bayerischen Teil des Karwendel tödlich verunglückt. Der 62-Jährige hatte, zusammen mit einem 63-jährigen Bergsteiger, den 1806 Meter hohen Galgenstangenkopf bestiegen.

Tödliches Unglück im Karwendel: Wanderer stürzt vor Augen seines Begleiters ab

Zum Unglück kam es auf dem Rückweg der beiden Wanderer. Der 62-Jährige stolperte im Isarwinkel beim Abstieg vom Galgenstangenkopf, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstag mitteilte. Die beiden Wanderer befanden sich auf einem einfachen, aber schmalen und ungesicherten Wanderweg, berichtet unter anderem BR24.

Der 62-Jährige stürzte am Freitagnachmittag (7. Oktober) vor den Augen seines Begleiters über steiles, erst latschenbewachsenes, dann grasdurchsetztes Schrofengelände etwa 200 Meter ab. Der Notarzt eines Rettungshubschraubers, der herbeigerufen wurde, konnte nur noch den Tod des 62-Jährigen feststellen. Der Mann aus Gräfelfing galt laut BR24 als erfahrener Bergsteiger. Er trug passende Kleidung für die Bergtour.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Karwendel: Immer wieder passieren tödliche Unfälle

Der Galgenstangenkopf, an dem sich das Unglück ereignete, befindet sich im südlichsten Teil des Gemeindegebietes von Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) – nahe Vorderriß an der Grenze zu Österreich. Immer wieder passieren im Karwendel-Gebirge Unfälle mit Wanderern. Im Sommer stürzten zwei junge Kletterer auf der Tiefkarspitze in den Tod. Ein Hüttenwirt erzählte von dem Unglück.

Ein Teil des Karwendelgebirges, wie hier nahe Elmau, liegt in Bayern. Einige Kilometer weiter nahe Lenggries stürzte ein 62-Jähriger ab (Symbolbild). © Daniel Vogl/dpa

Zudem sind einige Wanderwege gesperrt. Dazu zählt unter anderem der Grataufstieg von der Lamsenjochhütte zum Hochnissl. Es besteht die Gefahr eines Felssturzes. Doch Wanderer ignorieren die Sperrungen im Karwendel. (chd/dpa)