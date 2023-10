Über ihm flogen die Raketen: 24-jähriger Oberbayer entkommt Krieg in Israel – „Alles hat vibriert“

Vor gut einer Woche flog Laurin S. aus Eurasburg für ein Auslandssemester nach Israel. Nicht ahnend, dass sich das Land wenige Tage später im Krieg befinden wird. Ihm gelang die Ausreise nach Deutschland.

Eurasburg/Tel Aviv – In einem Telefongespräch mit unserer Zeitung berichtet der Eurasburger, wie er den Angriff der Hamas auf Israel am vergangenen Samstagmorgen erlebt hat: Laurin S. war in Tel Aviv bis etwa 5.30 Uhr mit anderen Studenten beim Feiern. Gegen 7 Uhr ertönte der erste Raketenalarm – den er und sein Mitbewohner Robin H. aus Ebersberg verschliefen.

Etwas später folgte ein zweiter, kleinerer Alarm im Süden der Stadt. Das erfuhr der 24-Jährige selbst nur über die Nachrichten. Seine Unterkunft befand sich nämlich im Norden der Stadt.

Krieg in Israel: „Sind Samstagnachmittag noch an den Strand in Tel Aviv gegangen“

„Israel ist auf solche Raketenanschläge vorbereitet, aber nicht darauf, dass eine Terrorgruppe wie die Hamas in das Land kommt“, berichtet der Eurasburger. Die Angriffe forderten bekanntlich tausende Todesopfer durch Raketeneinschläge, Massaker und Geiselnahmen. Der Ernst der Lage war den jungen Männern zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich bewusst. „Wir sind am Samstagnachmittag noch an den Strand in Tel Aviv gegangen“, sagt er. Als die Studenten dort Helikopter und Jets am Himmel Richtung Gazastreifen fliegen sahen, beschlossen sie nach Hause zu gehen.

Bei einem Spaziergang am Samstagabend ertönte der zweite große Alarm. Laurin S. und Robin H. folgten einer israelischen Familie in einen Bunker. Damit die Menschen rechtzeitig einen Schutzraum aufsuchen können, werden sie über die Home-Front-Command-App und die Red-Alert-App gewarnt. Eineinhalb Minuten hat man Zeit, sich einen Unterschlupf zu suchen. „Auf Anweisung der Regierung bleibt man dort zehn Minuten“, erklärt der Eurasburger.

Es waren sehr viele Raketen, die über unseren Bunker geflogen sind.

„Es waren sehr viele Raketen, die über unseren Bunker geflogen sind, alles hat vibriert“, erinnert er sich. Ab diesem Zeitpunkt „sind wir nervöser geworden“, beschreibt Laurin S. seine Gefühlslage. „Die anderen Israelis haben uns in unserem Unterschlupf etwas die Angst genommen. Die waren sogar relativ entspannt“, meint er.

24-Jähriger erlebt Krieg in Israel: „Alles hat vibriert“

Am Montag besichtigte der Student gemeinsam mit anderen Kommilitonen die Universität in Tel Aviv, die „wie ausgestorben“ wirkte. Die meisten Auslandsstudenten waren bereits am Sonntag nach Hause geflogen, und „unfassbar viele junge Israelis“ waren zum Wehrdienst eingezogen worden.

Die Uni organisierte an diesem Tag ein zusätzliches Seminar „Israel im Krieg“. In der Veranstaltung sprach unter anderem der ehemalige Politiker und und israelische Geheimdienst-Chef Dani Jatom. „Israel hat dort zum Zusammenhalt aufgerufen, und es wurde um Spenden gebeten“, berichtet der 24-Jährige.

Außerdem habe man den Studenten mitgeteilt, dass die Vorlesungen bis auf Weiteres online stattfinden würden. Nach dem Seminar ging Laurin S. mit seinem Mitbewohner über den Campus – erneut vibrierte der Boden, als die Raketen über den Gazastreifen einschlugen. „Es war schlimm“, gibt er zu. „Aber wir hatten Vertrauen in die Streitkräfte.“

Als am Dienstag ein kurzer Alarm in den Morgenstunden und zwei am Nachmittag folgten, „hatten wir genug“. Die beiden jungen Männer wollten Israel so schnell wie möglich verlassen und schauten nach Flügen. „Das war abnormal. Die Preise sind von 400 auf 1000 Euro gestiegen.“ Ohne die Garantie zu haben, dass das Flugzeug überhaupt abhebt. Bekannte von Laurin S. buchten zum Teil drei oder vier Flüge, bis sie endlich nach Hause konnten.

Krieg in Israel: Eurasburger und sein Freund ergattern Rückflug nach Deutschland

„Wir hatten Glück und haben über die Saudi Arabian Airline einen Flug bekommen“, berichtet der Eurasburger. Allerdings musste das Duo dafür erst nach Jordanien kommen. Glücklicherweise organisierte das Auswärtige Amt die Reise bis zum Flughafen in Amman: „Alleine wäre uns das zu unsicher gewesen.“

Laurin S. und Robin H. packten ihre Koffer und brachen am Mittwochmorgen zur deutschen Botschaft in Tel Aviv auf. „Genau an dem Tag kündigte die Hamas an, Geiseln hinzurichten“, erinnert sich der Student. „Da war uns sehr mulmig zu Mute.“ Trotz der Ankündigung der Hamas, dass es weitere Angriffe geben soll, sei es in der israelischen Hauptstadt relativ ruhig gewesen. „Wir hatten Glück“, sagt Laurin S. „Das Auswärtige Amt hat alles gut organisiert, und wir sind um 9 Uhr morgens mit dem Bus weggekommen.“

Wir haben mit vielen Botschaftern geredet. Es ist völlig unrealistisch, dass das Leben in Israel in einem Monat wieder normal sein wird.

An der jordanischen Grenze mussten die Männer in andere Busse umsteigen. Dort wurden sie von Mitarbeitern der jordanischen Botschaft empfangen. Jetzt mussten die Deutschen noch den Weg zum Flughafen zurücklegen. Nach insgesamt zehn Stunden Busfahrt erreichten sie ihr Ziel. Nach einem Zwischenstopp in Saudi-Arabien landeten die jungen Männer am Donnerstagnachmittag endlich in München.

Ob der 24-Jährige nochmals nach Tel Aviv reisen wird, steht in den Sternen. „Wir haben mit vielen Diplomaten geredet. Es ist völlig unrealistisch, dass das Leben in Israel in einem Monat wieder normal sein wird.“ Zurückkehren würde er schon gerne. „Tel Aviv ist eine wunderschöne Stadt“, sagt der Eurasburger, „sowohl von den Leuten als auch von der Landschaft. Dass dort gerade so unglaubliche Sachen passieren, ist unbeschreiblich.“ Von Elisa Kieslinger

