Neues Mega-Gebäude in Markt Schwaben: Bis zu 100 Meter lang und 30 Meter hoch

Von: Jörg Domke

Ein Rechenzentrum (Symbolbild) © Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Das Finanzministerium will am Rande der Marktgemeinde Markt Schwaben ein Rechenzentrum bauen. Ein riesiger Bau wird hier einmal entstehen.

Markt Schwaben – Schon im Januar 2021 befasste sich der Marktgemeinderat erstmals mit dem Wunsch des Bayerischen Finanzministeriums, ein neues Rechenzentrum ggf. auch im Gewerbegebiet in Markt Schwaben bauen zu können. Erstmals zu einem öffentlichen Thema in den örtlichen Entscheidungsgremien wurde das Ganze heuer Ende Juni. In diesen Tagen wurde es, wiederum öffentlich, schon etwas konkreter. Immerhin läuft das Verfahren bereits.

Neu ist nun, dass sich der Umgriff des Plangebiets nördlich der Lilienthalstraße und des Adalbert-Stifter-Wegs (quasi hinter dem Blockheizkraftwerk) an einigen Stellen verändern wird; und dass es dem Planungsteam inzwischen geboten erscheint, explizit zwei Sondergebiete zu schaffen. Änderungswünsche, die das Plenum in seiner Oktobersitzung ohne größere Debatten billigte und den nunmehr entsprechend überarbeiteten Planentwurf formell billigte. Der Grund gehört bereits seit längerer Zeit dem Freistaat.

Mega-Gebäude in Markt Schwaben: Baugrund gehört bereits dem Freistaat

Was für viel mehr Diskussionsstoff sorgte, war aktuell die Frage, wie man die Stellplatzsatzung anzuwenden gedenkt. Der Bedarf an Stellplätzen sei angesichts des großen Bauvolumens, das hier geplant werde, relativ gering, sagte der Leiter des Sachgebiets Planen und Bauen im Gemeindebauamt, Walter Rohwer.

In Anwendung der gültigen Gemeindesatzung wären demnach 25 Plätze nötig geworden. Rohwer aber wandte ein, dass hier womöglich die eigene Satzung gar nicht in Betracht gezogen werden könne, da sie für Sonderflächen keine Aussage treffe. Letztlich einige man sich im Plenum, 0,8 Stellplätze pro Arbeitsplatz zu verlangen. Im Vorfeld hatte das Finanzministerium laut Rohwer durchblicken lassen, dass mit Errichtung des neuen Rechenzentrums kaum mehr als 20 Arbeitsplätze in der Marktgemeinde entstünden. Bei der Prüfung diverser Standorte für das Freistaat-Projekt war zuletzt die Wahl auf die Marktgemeinde gefallen.

Geklärt zu sein scheinen inzwischen letzte Details im Zusammenhang mit einem ökologischen Ausgleich, klang im Verlauf der Marktgemeinderatssitzung durch. Dazu hieß es wörtlich: „Die Festlegung der genauen Maßnahmen erfolgt durch ein vom Freistaat beauftragtes Landschaftsarchitekturbüro. Die Eignung der Flächen sowie der Maßnahmen werden im Zuge des Verfahrens... insbesondere mit dem Landratsamt als untere Naturschutzbehörde abgestimmt“.

Lösung für die Stellplatzfrage gefunden

Die Gemeindeverwaltung wurde schlussendlich beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange durchzuführen, so wie es das Baugesetzbuch verlangt. Rohwer geht davon aus, dass es zwei derartige Runden geben werde, bei denen jedermann die Möglichkeit habe, sich zu dem Vorhaben zu äußern.

Was öffentlich überhaupt nicht zur Sprache kam dieser Tage im Plenum, waren bereits schriftlich fixierte Aussagen etwa zum Maß der baulichen Nutzung. Hinter dem Rechenzentrum verbirgt sich nämlich ein Bau von durchaus stattlichen Maßen. Die Rede ist von einer höchstzulässigen Grundfläche von 11 000 Quadratmeter. Das entspricht gut zwei Fußballfelder. Die maximale Geschossfläche ist auf 43 000 Quadratmeter limitiert, die maximale Wandhöhe darf nach einem uns vorliegenden Entwurf die 30-Meter-Marke nicht überschreiten. Gebäudelängen sind bis 100 Meter zulässig. Ein um das Gebäude möglicher Schutzzaun darf bis zu vier Meter über Gelände hoch werden.

Freistaat plant einen Architektenwettbewerb

Wie genau das einmal aussehen wird, was hier entstehen soll, dazu gibt es noch keine detaillierte Pläne. Das Ministerium plane einen Architektenwettbewerb, so Rohwer. Und fügte an, man habe das Ziel, hier ein Vorzeigeprojekt entstehen zu lassen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.