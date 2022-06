Hund Chicco seit vier Jahren im Tierheim: „Bis heute wollte ihm keiner ein Zuhause geben“

Von: Katarina Amtmann

Hund Chicco sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg/Thomas Hahn

Seit vier Jahren sucht Chicco ein Zuhause, auch Martin Rütter hilft dem Nürnberger Tierheim bei der Suche. In Bayern darf der Hund aber nicht bleiben.

Nürnberg - Das Tierheim Nürnberg postete am Mittwoch (8. Juni) ein Video, wie Hund Chicco mit einem Schuhkarton spielt. Dazu fragen die Tierschützer: „Wer schenkt ihm nach fast vier Jahren Tierheim endlich ein Zuhause für immer?“

Hund Chicco im Nürnberger Tierheim: „Bis heute wollte ihm keiner ein Zuhause geben“

Denn: Noch immer konnte der Staffordshire Mix nicht vermittelt werden. „Ein Jahr hat es gedauert, bis Chicco endlich rechtlich zur Vermittlung frei wurde. Und bis heute wollte ihm keiner ein Zuhause geben. Fast vier Jahre wartet er nun schon auf seine Menschen“, berichtet das Nürnberger Tierheim auf seiner Website.

Name Chicco Rasse Staffordshire Mix Geschlecht männlich Alter 5 Jahre Kastriert Ja Im Tierheim seit 24.08.2018

Hund Chicco sucht neues Zuhaue - „So lange im Tierheim - für den Rüden eine Belastungsprobe“

„So lange im Tierheim - für den Rüden eine Belastungsprobe. Völlig ohne Erziehung ist er unausgelastet bei uns angekommen und konnte nicht mal ordentlich an der Leine gehen.“ Daran wird gearbeitet und wie das Tierheim berichtet, macht der Hund dabei tolle Fortschritte.

„Wenn er jemanden in sein Herz geschlossen hat, ist er sehr lebhaft und auch noch verspielt. Chicco braucht unbedingt aktive Leute, die Zeit und Lust haben, sich mit ihm zu beschäftigen“, so das Tierheim weiter. Kinder sollten in seinem neuen Zuhause nicht wohnen, dafür sei er zu stürmisch. Mit anderen Hunden sei er dagegen meistens verträglich. Alleine bleiben müsse er geduldig lernen.

Staffordshire Mix Chicco sucht Zuhause - Tier darf in Bayern nicht gehalten werden

Bei der Vermittlung gibt es eine Besonderheit: „Leider darf er aufgrund seiner Rasse nicht in Bayern gehalten werden. Wir suchen für Chicco ein neues Zuhause bei Menschen, die schon Erfahrung mit der Rasse haben.“

Hund Chicco sucht ein Zuhause. © Tierheim Nürnberg/Thomas Hahn

Tierheim Nürnberg sucht Zuhause für Hund Chicco - Martin Rütter hilft

Auch Hundeprofi Martin Rütter hat sich im Rahmen des Projekts „Die Unvermittellbaren“ bereits mit Chicco beschäftigt. Trotz seiner Hilfe habe man bisher aber niemanden für den Staffordshire Mix gefunden, wie das Tierheim berichtet.

„Er ist verschmust, anhänglich und lieb“: Das Tierheim Nürnberg sucht dringend eine neue Familie für den Rottweiler Banjo. Er ist in Bayern ein Hund der Kategorie 2.

Martin Rütter sucht Zuhause für Hund Chicco - außerhalb von Bayern

Im September 2021 stellte Rütter Hund Chicco in einem Video auf Facebook vor. „Nürnberg gehört ja leider zu Bayern“, so der Hunde-Experte in dem Post. „Leider“, weil Listenhunde der Kategorie 1 in Bayern nicht erlaubt seien, so Rütter. Man wolle Chicco deshalb in ein anderes Bundesland vermitteln. Das Video des Hundeexperten wurde auf Facebook über 145.000 Mal aufgerufen.

„Trotz der Hilfe von Martin Rütter.....Ich verstehe das nicht“, zeigt sich eine Frau in den Kommentaren unter dem Tierheim-Post traurig. „So ein süßer Kerl“, ist dort ebenfalls zu lesen. Eine Frau äußert Bedauern, dass sie in Bayern wohnt - sie kann den Hund deshalb nicht aufnehmen. (kam)

