Kein Personal: Bayerischer Metzgerei droht das Aus - „Stellt sich nicht mal jemand vor“

Von: Oliver Rabuser

Personal verzweifelt gesucht: Stefanie Bocksberger. © Rabuser

Ohlstadt könnte die Metzgerei Bocksberger zum Jahresende verlieren. Dabei ist das Geschäft im Ort längst zu einer Institution geworden. Der Grund: Personalmangel.

Ohlstadt – Am 5. Dezember jährt sich das Bestehen der Metzgerei Bocksberger zum neunten Mal – in Ohlstadt ist sie längst zu einer Institution geworden. Das Geschäft hat viele Stammkunden, die auch in den harten Corona-Zeiten außergewöhnlich lange Warteschlangen auf sich nahmen, um beim Fleischhauer ihres Vertrauens einzukaufen. Neben der benachbarten Bäckerei ist der Betrieb die letzte Lebensmittel-Bastion im Ohlstädter Ortskern.

Personalmangel: Metzgerei sucht seit zwei Jahren Mitarbeiter

Und genau diese Institution ist akut von der Schließung bedroht. Als Grund nennt Chefin Stefanie Bocksberger ein Problem, das sich aktuell durch viele Branchen zieht: das vergebliche Werben um neues Personal. „Wir suchen schon seit zwei Jahren“, betont die 41-Jährige. Rund 2000 Euro hat sie dafür bereits investiert. Ohne Erfolg. „Es stellt sich nicht mal jemand vor“, bedauert Bocksberger das mangelnde Interesse an einer Mitarbeit.

Die lange währende Überzeugung, dass Metzgereien nicht in die Bredouille wie so manch andere Berufszweige geraten, „so lange der Mensch essen muss“, erwies sich zuletzt als Irrglaube. Zwei von Bocksbergers Mitarbeitern mussten bereits aus triftigen Gründen die Segel streichen, Ende Oktober geht die dritte.

Kein Personal: Metzgerei droht das Aus - Eindringlicher Appell an Öffentlichkeit

Aktuell steht Bocksberger mit ihrer Mutter und einer weiteren Verkäuferin im Laden. An Donnerstagen bleibt das Geschäft ab Mittag zu, damit die verbliebenen Bediensteten neben dem Montag wenigstens noch einen halben Tag frei haben. Alleine mit ihrer Mutter kann und will Bocksberger das Geschäft nicht fortführen. Zuhause warten zwei Kinder, zudem möchte sie ihrer Mutter nicht den Renteneintritt verwehren beziehungsweise diesen künstlich nach hinten schieben.

Noch einmal richtet die 41-Jährige einen eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit. Erfahrungswerte im Metier sind kein Kriterium: „Wir nehmen auch ungelernte Mitarbeiter, einfach jeden, der interessiert ist“, sagt sie und hofft auf Rettung in letzter Not. Denn eines steht fest: Sollte der Hilferuf abermals ins Leere laufen, fällt die Bastion: „Dann ist am 1. Januar Schluss.“

