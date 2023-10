Landtagswahl 2023: Die Ergebnisse der Erdinger Gemeinden – AfD-Kandidat bangt um Ticket in den Landtag

Von: Hans Moritz

Seit über 30 Jahren ist Martin Huber (jetzt AfD) politisch aktiv. Kann er seine Karriere nun mit einem Landtagsmandat krönen? © EA-Archiv/imago/Montage

Die Landtagswahl 2023 ist beendet – doch noch sind nicht alle Ergebnisse da. Für den AfD-Kandidaten Huber bedeutet das weiter Abwarten.

Erding – Auch 24 Stunden nach Schließung der Wahllokale im Rahmen der Landtagswahl 2023 in Bayern steht noch nicht fest, welche Bewerber über die Liste in den Landtag einziehen. Dieser Schwebezustand kann noch bis zum späten Dienstagnachmittag andauern. Das erklärte ein Sprecher des Landeswahlleiters auf Anfrage unserer Zeitung.

AfD hinter CSU und Freien Wählern in Erding – Zieht Huber in den Landtag ein?

Die Erdinger AfD ist nach den Worten ihres Kreisvorsitzenden Wolfgang Kellermann zuversichtlich, dass Huber Teil der AfD-Fraktion im Maximilianeum wird – wegen dessen guten Zweitstimmen-Ergebnisses in Oberbayern. Es zeichne sich ab, dass die Zweitstimmen-Kampagne Früchte trage, so Kellermann.



Huber hat im Stimmkreis Erding 111 118 Stimmen enthalten. Hinzu kommen 9865 Zweitstimmen. Die AfD wurde in Erding hinter CSU und FW drittstärkste Kraft.



CSU mit Problemen in zwei Erdinger Gemeinden – Auch die dritte Startbahn ist noch ein Problem

Für die CSU gibt es im Erdinger Land zwei Gemeinden, in denen sie sich seit Jahren schwer tut: Berglern und Dorfen. Ersterer steckt der Kampf gegen die dritte Startbahn immer noch in den Gliedern, und in der Isenstadt hat man den Bau der Isentalautobahn nach wie vor nicht verwunden. Beides waren Projekte, welche die CSU jahrelang gegen alle Widerstände forciert hat. Und deswegen verwundert es nicht, dass CSU-Kandidatin Ulrike Scharf in Berglern und Dorfen mit 33,3 und 32,0 Prozent ihre schlechtesten Ergebnisse holte.

Dafür liebt man Scharf in ihrer Heimatgemeinde Fraunberg, wo die Ministerin auf 46,3 Prozent der Erststimmen kam. Anders als vor fünf Jahren, war es der CSU diesmal gelungen, auch in Berglern erfolgreichste Partei zu sein, 2018 waren es noch die Freien Wähler gewesen – landkreisweit einzigartig.

In einigen Gemeinden gute Ergebnisse für die Freien Wähler und die AfD

Teils fast bis ein Viertel der Wähler erreichte FW-Bewerber Sven Krage in sechs Gemeinden, darunter seine Heimatstadt Dorfen, wo er auf 23,7 Prozent kam. Ähnlich gut schnitt der Dritte Bürgermeister in Berglern (24,5 %), Buch (24 %), Eitting (22,8 %), Lengorf (23 %) und St. Wolfgang (24,3 %) ab.



Die AfD ist traditionell im Bereich Holzland/Taufkirchen stark. Huber stammt aus Hubenstein. In seiner Heimatgemeinde stimmten 21,4 Prozent für ihn, in Hohenpolding waren es 21,4 Prozent, in Berglern 20,3 und in Eitting 20,1 Prozent. Das heißt: Hier hat jeder fünfte Wähler sein Kreuz bei der Rechtspartei gesetzt.



Rechtsruck nicht überall: Grünen-Hochburg Wörth

Andere Gemeinden gingen den Rechtsruck nicht mit: Dorfen (12,9 %), Isen (11,9 %), Ottenhofen (11,8 %), Walpertskirchen (11,2 %) und Wörth (10,7 %). Letztere entpuppte sich wieder einmal als Grünen-Hochburg: Mit 15,3 Prozent bekam Laetitia Wegmann hier ihr bestes Ergebnis.



Erfreulich war die Wahlbeteiligung: In jeder zweiten der 26 Gemeinden betrug sie mehr als 80 Prozent. Mit 83,7 Prozent erreichte Steinkirchen den besten Wert, gefolgt von Buch am Buchrain mit 83,2 Prozent. Zum Vergleich: In der Stadt Erding lag die Beteiligung gut zehn Prozentpunkte darunter – 72,5 Prozent. (ham)

