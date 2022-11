„Bei manchen bricht schon die Panik aus“: Ansturm auf Kaminöfen wegen Energiekrise

Von: Andreas Steppan

Teilen

Verstärkt unterwegs: Kaminkehrer wie Arthur Wolfseher haben in der aktuellen Energiekrise mehr Termine als üblich. Bei den Kunden beobachtet er einen Trend zur Selbstversorgung. Ansturm auf Kaminöfen: Lange Lieferzeiten „Mit Holz zu heizen, ist nicht umweltfreundlich“ Heizungssteuerung sehr individuell anpassbar © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Holzöfen, Energiechecks, Beratungsbedarf: Kaminkehrer sind in der Energiekrise stark gefragt. Im Interview spricht Kaminkehrer Arthur Wolfseher über die Auswirkungen der Krise auf seinen Beruf.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Heizen: Was für die meisten Menschen bislang eine Selbstverständlichkeit war, ist seit Russlands Angriff auf die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise zum großen Thema geworden. Das macht sich auch im Alltag der Kaminkehrer bemerkbar. Arthur Wolfseher (62) leitet seit 33 Jahren die Schulungsstelle für die Kaminkehrer in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach und betreut 2300 Anwesen in seiner Heimatstadt Geretsried. Im Interview berichtet er, was seine Kunden aktuell umtreibt.

Herr Wolfseher, woran bemerken Kaminkehrer im Arbeitsalltag die aktuelle Energiekrise?

Na ja, bei manchen bricht schon die Panik aus, und es gibt einen Run auf Kaminöfen.

. . .die Sie als Kaminkehrer dann abnehmen müssen.

Ja, wobei die Lieferzeiten für Kaminöfen ja mittlerweile so lange sind und auch Handwerker fehlen, sodass aktuell gar nicht so viele eingebaut werden können. Aber zwei, drei Termine mehr in der Woche habe ich schon. Ich habe in Geretsried allerdings auch eine etwas andere Klientel, auf dem Land wird mehr mit Holz geheizt, und dort haben einige meiner Kollegen jetzt wesentlich mehr zu tun.

Ansturm auf Kaminöfen: Lange Lieferzeiten

Worauf achten Sie aus Sicht des Kaminkehrers, wenn Holzöfen eingebaut beziehungsweise in Betrieb genommen werden?

In erster Linie natürlich darauf, dass der Kaminabzug ordnungsgemäß vorhanden ist. Genau genommen handelt es sich ja erst um einen Kamin, wenn er auch an eine Feuerstätte angeschlossen ist – sonst ist es einfach nur ein Schacht im Gebäude. Und solche Schächte sind in vielen Häusern mittlerweile zweckentfremdet. Es wurden zum Beispiel Anschlüsse der Photovoltaikanlage durchgelegt oder auch Telefonleitungen. Das muss dann zuerst zurückgebaut werden. Bei manchen Häusern müsste auch erst für teuer Geld ein ganz neuer Schornstein gebaut werden.

Früher, in der Ölkrise der 1970er-Jahre war es baurechtlich noch vorgeschrieben, dass jedes Haus einen Notschornstein für den Betrieb eines Kachelofens haben musste. Diese Regel ist in den 90er-Jahren weggefallen. Nicht jedes Haus hat heute einen Schornstein. Einen neuen zu bauen, ist aber gar nicht so einfach, zumal er aus immissionsschutzrechtlichen Gründen relativ hoch sein muss. Und dann muss man beim Ofen auch auf die Brandschutzabstände achten. Wo ein Kamin holzverkleidet ist oder in eine Einbauküche integriert, kann es problematisch werden.

Wie sehen Sie den Trend zur Rückkehr zum Holzofen?

Mit Holz zu heizen, ist nicht umweltfreundlich, vor allem wegen der Feinstaubproblematik und weiteren Emissionen. Wenn Sie jetzt abends spazieren gehen, merken Sie, dass sich die Atemluftqualität nicht verbessert hat. Wenn alle mit Holz heizen, ist das ein Problem für die Luftreinhaltung.

„Mit Holz zu heizen, ist nicht umweltfreundlich“

Also würden Sie nicht unbedingt zur Installation eines Holzofens raten?

Ich berate die Kunden, was die Auflagen für den Ofen betrifft. Das Problem ist: Wenn die Kunden jetzt etwas wollen, bekommen sie es ja gar nicht, weil es nicht lieferbar ist. Und man weiß auch gar nicht, in welche Richtung der Weg geht. Es bleibt einem also oft kaum etwas anderes übrig als abzuwarten. Das ganze Haus kann man ja ohnehin kaum mit Holz heizen. Für die meisten ist das einfach ein Backup-System, eine Alternative. Mit einer Bevorratung an Brennholz für die Heizzeit fühlen sie sich gerüstet, sich selbst versorgen zu können, wenn es kein Gas mehr gibt. Wer eine Ölheizung oder auch eine Flüssiggasanlage daheim hat, fühlt sich da schon entspannter.

Seine eigene Versorgungssicherheit kann man ja nicht nur mit dem Holzofen herstellen.

Ja, viele setzen auch auf Photovoltaikanlagen mit Insellösungen, sie zeigen mir stolz ihren Batteriespeicher im Keller – oder auch mal die 600-Watt-Balkonanlage, mit der sie im Notfall zumindest ihr Handy aufladen könnten. Dieser Unabhängigkeitsgedanke steht heute viel mehr im Vordergrund. Früher schaute man nur darauf: Amortisiert sich das? Was spare ich? Bekomme ich eine Förderung? Das ist in den Hintergrund gerückt.

Zurück zu den Holzöfen: Wie ist das mit den stillgelegten Öfen, die jetzt wieder in Betrieb genommen werden können?

Nach einer Änderung des Immissionsschutzgesetzes 2010 mussten Öfen, die Grenzwerte beim Feinstaub- oder Kohlenmonoxid-Ausstoß überschritten, stillgelegt werden. Es wurde aber gesagt, dass sie im Katastrophenfall wieder in Betrieb genommen werden können. Jetzt liegt aufgrund des Gasnotstands eine solche Ausnahmegenehmigung bis 1. September 2023 vor – allerdings nur für Häuser, die eine Gasheizung haben. Voraussetzung ist außerdem, dass die Öfen brand- und betriebssicher sind. Die Besitzer müssen die Wiederinbetriebnahme dem Landratsamt und dem Kaminkehrer mitteilen, wir Kaminkehrer sind dann für den Feuerstättenbescheid gefragt. Da haben wir auch wieder mehr zu tun.

Und was, wenn ich den alten Ofen einfach so wieder anwerfe?

Wenn man eine Feuerungsanlage ohne Abnahme in Betrieb nimmt, begeht man eine Ordnungswidrigkeit, die im Schadensfall zur Straftat werden kann. Außerdem steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich statt als Kaminkehrer in meiner Funktion als Mitglied der Feuerwehr nach Hause komme. Da muss man wirklich aufpassen, dass alles in Ordnung ist.

Heizungssteuerung sehr individuell anpassbar

Apropos mehr zu tun: Die Kaminkehrer sollen auch den seit 1. Oktober vorgeschriebenen Gasheizungscheck durchführen. Sind Sie dafür schon unterwegs?

Dazu laufen gerade die Schulungen. Mit der richtigen Steuerung der Abschaltzeiten der Heizung und der Zirkulation oder der Optimierung der Heizkurven, der Heizgrenztemperatur, der Vorlauf- und Warmwassertemperatur kann man auf alle Fälle viel an Ersparnis rausholen. Die meisten Heizungen haben noch die Standardeinstellung, wie ausgeliefert. Solange der Kunde nicht friert, ruft er ja nicht an. Aber man kann die Heizungssteuerung an viele individuelle Faktoren anpassen: Steht das Haus in der Sonne, oder ist es verschattet? In welchem Winkel ist es nach Süden ausgerichtet? Steht es in einer kühlen Mulde oder im Wind? Wie ist es gedämmt? Nur braucht man da wieder Leute, die das machen. Der Gesetzgeber hofft da auf uns Kaminkehrer und auch auf die Heizungsbauer und Energieberater, damit wir den Bürgern beim Sparen helfen. Ich werde versuchen, das bei meiner normalen Arbeit in den Häusern gleich mitzumachen. Aber es ist eine Herausforderung, weil es so viele verschiedene Heizungstypen gibt.

Wenn Kunden Sie fragen, wie sie ihre Heizung am besten umrüsten können, was raten Sie dann?

Wenn man ein altes Haus mit Gas- oder Ölheizung hat, dann ist die aktuelle Lehrmeinung, auf eine Hybridlösung mit einer ergänzenden strombetriebenen Wärmepumpe zu setzen – und die alte Heizung stehen zu lassen, bis Dämmmaßnahmen am Haus umgesetzt sind, sodass die Wärmepumpe allein zum Heizen reicht.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.