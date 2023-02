Unbekannter öffnet Stall nahe München: Am nächsten Tag sind 80 Hühner tot - Fuchs im „Blutrausch“

Von: Wolfgang Schörner

Ein Unbekannter öffnete den Hühnerstall - am nächsten Tag fand die Besichern etwa 80 tote Hühner (Symbolfoto). © dpa

Ein Unbekannter hat einen Hühnerstall geöffnet und die Tiere hinausgelassen - am nächsten Tag waren etwa 80 Hühner tot. Die Polizei geht von Vorsatz des Unbekannten aus.

Pähl: Es passierte offenbar im Schutz der Dunkelheit. In der Nacht vom Freitag, 3. Februar, auf den Samstag, 4. Februar, öffnete ein unbekannter Täter unbefugt die Tür eines mobilen Hühnerstalles, der etwa 500 Meter nördlich des Pähler Sportplatzes auf einem Feld aufgestellt war. Dazu musste er, so die Polizei, wohl lediglich einen Riegel öffnen.

Unbekannter öffnet Stall: Am nächsten Tag sind 80 Hühner tot - Fuchs im „Blutrausch“

Der Anblick am nächsten Tag war ein Schock. Die Besitzerin des Hühnerstalls fand am darauffolgenden Tag die Hühner tot auf dem Feld um den Stall herum liegen. Dem Anschein nach, so die Polizei in einer Mitteilung, war ein Fuchs in eine Art „Blutrausch“ geraten. Jedenfalls wurden durch den Vorfall etwa 80 Hühner getötet.

Da die Tür des Hühnerstalls laut Polizei nicht nur geöffnet wurde, sondern im Anschluss auch gegen ein Zufallen gesichert wurde, geht sie von einer vorsätzlichen Schädigung der Eigentümerin aus. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 640 Euro. Die Polizei Weilheim bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0881/6400.