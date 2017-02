In der Tiefgarage überfahren: Frau stirbt

Tragischer Unfall in Germering: Ein 82-jähriger Mann hat beim Ausparken in einer privaten Tiefgarage seine Ehefrau überfahren. Die 85-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Germering - Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord schreibt zu dem furchtbaren Vorfall: Rettungskräfte und Polizei wurden am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr verständigt, dass sich in Germering, im Ortsteil Unterpfaffenhofen, ein tragischer Unfall in einer Tiefgarage eines Privatanwesens ereignet hatte.

Soweit die Polizeiinspektion Germering und die später hinzugezogenen Beamten des Kriminaldauerdienstes Fürstenfeldbruck bislang feststellen konnten, wollte ein älteres Ehepaar gemeinsam mit dem Auto aus der Tiefgarage fahren. Ein 82-jähriger Rentner fuhr deshalb rückwärts aus dem Stellplatz und wollte, wie gewohnt, seine Ehefrau zusteigen lassen. Aus bislang nicht geklärter Ursache übersah er dabei offensichtlich die hinter dem Mercedes wartende 85-jährige Frau, so dass sie vom Pkw überrollt und tödlich verletzt wurde. Rasch hinzugekommene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Der 85-jährige Fahrer stand sichtlich unter Schock.

In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde von der Kripo Fürstenfeldbruck ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Rubriklistenbild: © dpa