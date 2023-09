Beim Joggen an der Isar: Frau (32) in Ismaning von Hund gebissen

Von: Anna Liebelt

Der Hund attackierte die Frau am Bein. Die 32-Jährige erlitt Bisswunden am Knie. © dpa Picture-Alliance / Adam Lawrence

Eine 32-jährige Joggerin ist am Sonntagabend, 24. September, an der Isar von einem Hund attackiert worden. Dabei zog sich die Frau Bisswunden am Bein zu. Die Polizei ermittelt nun gegen die Halterin.

Ismaning - Die letzten Sonnenstrahlen wollte eine 32-jährige Ismaningerin am Sonntagabend, 24. September, für eine Joggingrunde entlang der Isar nutzen. Doch es kam anders. Gegen 17.15 Uhr joggte die Frau am Ufer der Isar entlang in Richtung Garching, als ihr eine 54-jährige Frau aus Wörth (Landkreis Regensburg) mit ihrem Vierbeiner entgegenkam.

Ismaning: Hund beißt Joggerin ins Bein

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei biss der mittelgroße Hund die Joggerin daraufhin im Vorbeilaufen ins Bein. Dabei erlitt die 32-Jährige laut Beamten leichte Bissspuren am Knie. Warum der Hund plötzlich zugebissen hat, ist bisher nicht bekannt. Ebenso unklar ist, um welche Rasse es sich bei dem Tier handelt.

Die Hundehalterin erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zudem wird das Ordnungsamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Das wiederum entscheidet, ob der Hund als gefährlich eingestuft wird, eine Maulkorbpflicht bekommt oder einen Wesenstest absolvieren muss.

