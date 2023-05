Urpsungsmeldung vom 1. Mai

Platzwart stirbt beim Rasenmähen: Er war Spieler, Trainer und Betreuer – Tiefe Trauer in Hattenhofen

Mit diesem Mäher war der Platzwart unterwegs. © vox

Beim Mähen des Fußballplatzes in Hattenhofen ist am Samstagvormittag der 66-jährige Platzwart gestorben.

Hattenhofen – Die Sportler des SV Haspelmoor stehen nach dem tödlichen Unfall ihres Platzwartes Anton O. unter Schock. Der 66-Jährige war am Sonntag, 30. April, leblos unter seinem umgekippten Aufsitz-Rasenmäher entdeckt worden. Er könnte womöglich zu nah an einen Entwässerungsgraben gekommen und umgekippt sein, meint Fußball-Abteilungsleiter Heinrich Feigl. An gesundheitliche Probleme des Rentners glaubt er weniger. „Um aber die Todesursache genau festzustellen, wurde eine Obduktion angeordnet“, berichtete Feigl.

Sein ganzes Leben im Sportverein

Der Alleinstehende habe quasi „sein ganzes Leben“ im Sportverein verbracht, erzählt Feigl. Der Verunglückte hat von der Jugend an im Verein Fußball gespielt und später, als er seine Fußballstiefel an den Nagel gehängt hatte, war er Trainer, Betreuer und dann Platzwart. Vor seiner Rente arbeitete er als Fernmeldetechniker.



Besonders tragisch sei, so Feigl, dass eine Frau, die am Samstag, 29. April, in der Küche des Vereinsheims noch gearbeitet hatte, das Auto des Platzwartes auf dem Parkplatz des Sportgeländes stehen sah – sich dabei aber nichts gedacht habe. Häufig sei O. nach dem Rasenmähen noch zum Tanken oder mit dem Rasenmäher in die Werkstatt gefahren, sodass es nicht ungewöhnlich war, dass sein Auto noch da stand. So wurde das Unglück erst am Sonntagmorgen entdeckt. Um diese Zeit kamen die ersten Tennisspieler.

Tief betroffen von dem Unglück zeigte sich auch Hattenhofens Bürgermeister Franz Robeller. „Anton war ein jahrzehntelanger persönlicher Freund. Ich glaube, dass er jetzt ungefähr zehn Jahre Platzwart war. Nach einem Schlaganfall hat er seit einigen Jahren hin und wieder Gleichgewichtsstörungen gehabt. Doch das mit dem Unfall in Zusammenhang zu bringen, ist reine Spekulation.“

Urpsungsmeldung vom 1. Mai

Wie die Polizei mitteilt, ist der umgestürzte Aufsitzrasenmäher im Bachlauf neben dem Sportgelände entdeckt worden. Der leblose 66-Jährige lag unter der Maschine, zum Teil im Wasser.

Was zum Unfall geführt hat, ist der Polizei zufolge zufolge noch unklar. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung oder einen Suizid habe es aber nicht gegeben. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Der SV Haspelmoor, der am Nachmittag auf dem Platz gespielt hätte, sagte seine Partie wegen des Unglücks ab.

