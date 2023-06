Trotz Multipler Sklerose und Schicksalsschlag: Jessie (19) steht wieder und wieder auf

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Die Krücken hat Jessica Kuen (19) immer griffbereit. Dass die Frauenneuhartingerin gehen und stehen kann, hätten die Ärzte nicht erwartet. © Stefan Roßmann

Mit acht Jahren trifft Jessie Kuen die Horrordiagnose MS. Zweimal kämpft sich die Frauenneuhartingerin aus dem Rollstuhl auf die Beine. Verliert ihre Mutter, aber nicht den Lebensmut. Nun ist sie 19 und will nur eins: So normal leben wie es geht, wenn man unheilbar krank ist.

Frauenneuharting – Jessica Kuen hockt im Liegestuhl auf der Terrasse, die Augen hinter einer riesigen verspiegelten Sonnenbrille versteckt, natürlich das unvermeidliche Smartphone zwischen den Fingern. Außer auf dem Bildschirm herrscht in dieser sommerlichen Garten-Sommer-Feierabendszene völlige Bewegungslosigkeit. Rumsitzen, bisserl sparsam schauen, chillen. Wie 19-Jährige halt so sind.

Doch wenn die junge Frau aus Frauenneuharting das eine Bein übers andere schlagen will und sich ans Knie greift, um mit den Händen nachzuhelfen, macht sich bemerkbar: Irgendwas an Jessie, so nennen sie ihre Freunde, ist nicht typisch 19. Schon gar nicht, dass ums Eck ein ganzer Fuhrpark an Rollatoren steht und wenigstens ihre Krücken immer in Reichweite sind. Jessie hat Multiple Sklerose, kurz MS.

Ein ganzer Fuhrpark an Rollatoren

Als ihr die hinterfotzige Nervenkrankheit eines Sonntags den Boden unter den Füßen wegzieht, ist Jessie grade mal acht Jahre alt. Erst fühlt es sich so an, als seien ihr beide Füße eingeschlafen, erinnert sie sich. Dann muss sie sich zum Gehen festhalten. Dann fällt sie hin. Beim zweiten Mal kommt sie nicht wieder hoch. „Meine Füße haben mich nicht mehr getragen“, sagt sie. Schreiend und weinend landet das kleine Mädchen im Krankenhaus. Ein Taubheitsgefühl kriecht über den Kinderkörper nach oben, Richtung Brust. Als sie davon erzählt, zieht Jessie Kuen mit der Hand einen Strich knapp unterm Schlüsselbein. Bis hier. Einen Monat lang ist die Achtjährige wie querschnittsgelähmt. Von einem Tag auf den anderen.

Es ist schon ätzend, da hätte ich drauf verzichten können.

Jessie weiß als Kind nichts von der Horrorprognose und kämpft

Im Rollstuhl karren Jessies Eltern sie von Krankenhaus zu Krankenhaus. Dank Cortison wird es etwas besser, doch die Ärzte lassen den Eltern gegenüber durchblicken: Jessie wird nie wieder gehen können. „Das haben sie aber mir nicht gesagt“, erinnert sich die heute 19-Jährige. Und weil sie nichts von ihrer Horrorprognose weiß, steht sie wieder auf. Sie kämpft sich auf Krücken auf die Füße.

Tod der Mutter wirft das Mädchen nieder

Dann wirft der Tod der Mutter das Mädchen wieder nieder. Kurz nachdem Anita Kuen den Kampf gegen den Krebs verliert, trifft die inzwischen 13-jährige Tochter, vielleicht ausgelöst vom Stress, der zweite MS-Schub. So hart, dass sie Doppelbilder sieht. Wieder Rollstuhl. Physio- und Psychotherapie. Die Krankheit, der frühe Tod der Mutter – warum? Warum ausgerechnet ich? „Das frage ich mich oft“, sagt sie. Doch Jessica Kuen steht wieder auf.

In der Prinzengarde trotz Rollstuhl

„Es ist schon ätzend, da hätte ich drauf verzichten können“, sagt sie heute über ihr MS, als sie da im Liegestuhl sitzt, mal kurz im Tonfall 19 Jahre alt. Dann folgt ein Satz, der sie viel älter wirken lässt: „Ich gebe dem fast keinen Platz in meinem Leben.“ Anfangs, als Kind, macht sie weiter bei der Frauenneuhartinger Prinzengarde mit, obwohl sie im Rollstuhl sitzt. Als Jugendliche jobbt sie bei einem Supermarkt an der Kasse, verdient auch heute ihr eigenes Geld und kämpft darum, dass das so bleibt.

Trotz allem: Konzerte und Kabarett

Sie shoppt online Klamotten und geht aufs Konzert oder ins Kabarett, zu Pizerra & Jaus, Lewis Capaldi oder Monika Gruber. Sie geht feiern. „Gern und lang!“ Meistens fährt sie dann bei Freunde mit, darauf ist sie angewiesen. Und wenn sie im Vereinsheim des FSC Ebersberg in Stachet beim Darten ist und spätabends Autofahren keine gute Idee mehr ist, schiebt sie schon mal jemand den runden Kilometer sitzend auf dem Gehwagerl heim. Sie schmunzelt, als sie das erzählt. So ist es halt, wenn man 19 ist und auf dem Land wohnt.

(Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Blöd angemacht wird sie selten

Dass die junge Frau wegen ihrer sichtlichen Einschränkungen blöd angemacht wird, passiert ihr selten. Neulich hat ihr einer geraten, weniger zu saufen, als sie sich beim Darten an der Wand entlang aufs Klo gehangelt hat. Jessie, nüchtern, und ihre Freunde sorgten für eine klare Ansage. „Der ist dann bald heimgegangen“, sagt sie schmunzelnd, als sie die Geschichte erzählt.

Ein Problem hat sie aber: An guten Tagen kommt sie zu Fuß, mit Gehwagen oder Krücken, 400 Meter weit. Es ist ein zähes Schlurfen, für das sie trainieren muss, jeden Tag. Andere geben ihre ersten Kröten für Autos und Alkohol aus. Jessica Kuen hat sich einen Crosstrainer gekauft. Doch ihre Spezialkrankheit braucht auch Spezialgeräte – sie wünscht sich einen Ganzkörpertrainer und eine Vibrationsplatte für die Beinmuskulatur. Dinge, die die Versicherung nicht zahlt. Dort habe man ihr gesagt, sie solle ins Fitnessstudio gehen. „Das kann ich mir nicht leisten – und wie soll ich da hinkommen?“, sagt Kuen, die es zu Fuß kaum die 200 Meter den Berg rauf bis zur Bushaltestelle schafft.

Jessie spart für teure Geräte

Stattdessen spart sie, und weil solche Geräte schweinsteuer sind, lassen ihre Freunde vom FSC (Freizeit- & Sportclub) Ebersberg den virtuellen Hut rumgehen. „Das ist meganett“, findet sie 19-Jährige. Denn abgesehen von dem dritten Schub, der sie immer treffen könnte, ist der Kampf gegen MS auch ein unaufhörlicher Kampf gegen eine konstante Verschlechterung, die Jessie Kuhn wohl irgendwann betreffen wird und die sie nur bremsen, aber nicht aufhalten kann. Die 19-Jährige sagt: „Irgendwann werde ich dauerhaft im Rollstuhl landen. Aber ich werde alles tun, damit das so spät wie möglich passiert.“

Hier können Sie helfen

Der Freizeitsportclub Ebersberg hat in Person von Gerhard Geiselhöringer aus Grafing eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Trainingsgeräte und geeignete Fahrzeuge sollen Jessica Kuen eine möglichst barrierefreie Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Das Spendenziel sind 30 000 Euro – jeder Euro kann helfen, eine kleine Verbesserung zu erzielen. Die Ebersberger Zeitung und der Lions Club Ebersberg werden Jessie Kuen ebenfalls bei einer konkreten Anschaffung unterstützen – dank der Spendenbereitschaft der EZ-Leser bei der Weihnachtsaktion „Kette der Helfenden Hände“, die unbürokratisch Menschen im Landkreis unterstützt, die finanzielle Hilfe gebrauchen können. Wer über die Initiative des FSC an Jessie spenden möchte, kann das online tun: www.betterplace.me/projekt-jessie-mobil

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.