„War das Herz der Gemeinde“: Unwetter zerstört alte Kapelle - Eigentümer fassungslos

Von: Peter Schiebel

Nur noch Trümmer: Eigentümer Michael Steinsberger vor dem, was von der Kapelle in Sibichhausen übrig geblieben ist. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Übrig geblieben ist nur ein Haufen Schutt: Mit voller Wucht hat das Unwetter am Montagabend die Kapelle in Sibichhausen zerstört. Eigentümer Michael Steinsberger ist todtraurig.

Sibichhausen – Wer da alles auf den zwei kleinen Bänken saß oder davorstand für einen kurzen Moment des Innehaltens oder auch einen längeren des Gebets – niemand hat darüber Buch geführt. Wer genau wann, wie und warum die kleine Kapelle Am Kranzlberg in Sibichhausen gebaut hat – auch das ist unbekannt. Und dennoch war sie immer da, mehr als 200 Jahre lang. Bis das Unwetter am Montagabend eine mächtige Linde einfach umwarf und die Kapelle darunter begrub. Eigentümer Michael Steinsberger (64) steht noch immer fassungslos vor den Trümmern. „Das war das Herz der Gemeinde“ sagt er.

Landkreis Starnberg: Gewitter zerstört Kapelle - Sie stand seit 1981 unter Denkmalschutz

Seit 1981 stand die Kapelle unter Denkmalschutz. „Im Kern wohl 18. Jahrhundert, Vorbau modern“, ist in der Denkmalliste öffentlich nachzulesen, mehr nicht. Im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege waren die Fachleute für die Kapelle gestern nicht zu erreichen. Und auch Michael Steinsberger kennt die Einzelheiten wie zum Beispiel das genaue Baujahr nicht. Was er aber weiß: Sowohl die Kapelle als auch die Linde sind auf der Fahne der Allmannshauser Feuerwehr zu sehen, die im Jahr 1874 gegründet wurde.

Steinsberger und seine Ehefrau Rosemarie (61) bekamen die verhängnisvolle Böe am Montag gegen 23 Uhr, 23.30 Uhr zunächst gar nicht mit. Sie waren im Haus, als das Unwetter über dem Ostufer des Starnberger Sees tobte. Nachbarn seien zu ihrem Hof, dem Glasbauernhof, gekommen und hätten geläutet. Um das Dilemma habe er sich dann auch gar nicht kümmern können. Denn das Unwetter habe auch den Zaun der Weide beschädigt, auf der sechs Rinder und Ochsen sowie zwei Kälber standen. „Den Tieren ist zum Glück nichts passiert“, schildert Steinsberger. Die Reparaturarbeiten am Zaun, zum Teil im strömenden Regen, hätten dennoch Vorrang gehabt.

Eigentümer und Ehefrau bekommen Verwüstung erst gar nicht mit

So wurde das ganze Ausmaß auch erst am Dienstagmorgen sichtbar. Kein Stein der Kapelle steht mehr auf dem anderen. Wie es nun weitergeht? „Eine Nachbildung wäre bestimmt machbar“, sagt Steinsberger. „Aber so, wie es war, wird es schwierig.“ Er wolle nun zunächst mit den Denkmalschützern Kontakt aufnehmen, um abzuklären, was gemacht werden soll. Bis dahin wolle er auch die Trümmer so liegen lassen.

Weder vom Denkmalamt noch von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt waren gestern Auskünfte darüber zu bekommen. Auch Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger will erst einmal abwarten, was die Fachleute sagen. Sollte es ein Konzept geben, sei er aber gerne bereit, darüber zu reden, „inwieweit wir unterstützend tätig werden können“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Kapelle zerstört: Für Eigentümer wäre Wiederaufbau eine schöne Sache

Für Steinsberger wäre ein wie auch immer gearteter Wiederaufbau eine schöne Sache. Vor allem zu den Festtagen, also vornehmlich zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten, hätte die Familie die Kapelle mit frischen Blumen geschmückt, an Weihnachten sogar ab und an eine Krippe aufgebaut. „Die Kapelle wurde gut besucht“, sagt er. „Viele Leute haben auf ihrem Weg hier angehalten.“ Leider Gottes Mitte der 1980er-Jahre auch irgendwelche Diebe, die seinerzeit die geschnitzten Figuren des Heiligen Leonhard und des Heiligen Florian aus den Nischen der Kapelle gestohlen haben und die danach nie mehr aufgetaucht sind.

Was Michael Steinsberger unabhängig davon ein Anliegen ist: Den Feuerwehrleuten, zu denen auch seine Söhne gehören, ein herzliches Vergelt’s Gott zu sagen. „Alle, die in der Nacht unterwegs waren, verdienen ein großes Lob.“

