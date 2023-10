Mitten im Wetter-Umschwung: Retter brechen zu Einsatz auf - Hubschrauber muss wieder umkehren

Fünf Wanderer hilflos am Kleinen Thraiten: Gerade als es dunkel wurde und zu regnen begann, musste die Bergwacht Leitzachtal von einer Übung direkt zum Einsatz.

Bayrischzell – Die Übung war gerade beendet, da wurde es prompt ernst für die Einsatzkräfte der Bergwacht Leitzachtal. Fünf Personen hatten sich im Bereich Kleiner Thraiten verstiegen und gerade noch einen Notruf absetzen können, am Samstag gegen 17.30 Uhr war das, dann bracht die Verbindung ab. Eine ungute Situation für die Retter, denn das Wetter wurde just zu diesem Zeitpunkt immer schlechter, und tatsächlich musste ein Hubschrauber, den die Retter zur Hilfe gerufen hatte, kurz nach seinem Start umdrehen. Derweil versuchte die Bergwacht weiterhin, Kontakt mit den fünf Wanderern aus Asien und Südamerika aufzunehmen.

Bergrettung am Kleinen Thraiten: Zweieinhalb Stunden durch unwegsames Gelände

Kniffliger Abstieg: Dunkel, nass und unwegsam war der erste Teil des Abstiegs vom Kleinen Thraiten. Dort hatten sich fünf Wanderer verstiegen. © Bergwacht Leitzachtal

„Eine Verbindung kam aber nie zustande“, berichtet Sprecher Marinus Gruber. Wie sich herausstellte, hatte die Gruppe die eigentliche Route verlassen und einen eigenen Weg zurück ins Tal gesucht – einen, der für Ortsunkundige kaum zu bewältigen ist. Zum Glück versuchten auch befreundete Wanderer, die sich bereits im Tal befanden, Kontakt aufzubauen. Das gelang schließlich, womit die Bergwacht über Standortdaten verfügte und sich auf den Weg machte. Etwa gegen 18.15 Uhr hatten die zwei Suchmannschaften, die am Stockerparkplatz und am Oberen Sudelfeld in Richtung Kleiner Traithen gestartet waren, die Daten. Bis sie die Gruppe am Westgrat des Bergs antrafen, war es 20 Uhr.

Abstieg in der Dunkelheit in steilem Gelände

Der Abstieg war keine einfache Sache. Der Weg, steil, nass und felsig, dazu die Dunkelheit. „Wir haben uns Stück für Stück durchgesucht“, berichtet Gruber. Die Erfahrung der Kameraden mit Ortskenntnis war dabei Gold wert, und so kam die Gruppe nach zweieinhalb Stunden mühevollen Vorantastens wohlbehalten im Tal an – ziemlich erschöpft und leicht unterkühlt, aber unverletzt. „Sie konnten kurzfristig in Bayrischzell übernachten und reisten am Sonntag mit dem Zug nach München“, heißt es im Einsatzbericht. Die Bergwacht Leitzachtal war mit 18 Rettungskräften aus Bayrischzell und vier Fahrzeugen im Einsatz.

Vor dem Einsatz: Übung mit der Drehleiter am Waldkopflift

Zuvor hatten die Retter ihre traditionelle Kirtaübung absovliert – und das fast schon in Sichtweite zum späteren Einsatzort. An der Talstation der Waldkofpbahn im Sudelfeldgebiet waren Feuerwehr und Bergwacht zusammengekommen, um sich für den Ernstfall zu wappnen. „Bei den vorbereiteten Szenarien – eine abgestürzte Person in einem Schacht, Rettung von Personen auf dem Dach und Bergung von Personen im Betriebsgebäude – brachte jede Organisation ihre Fähigkeiten und Spezialausrüstung mit ein“, berichtet die Bergwacht. Besonders die Unterstützung durch die Drehleiter der Feuerwehr Miesbach habe neue Möglichkeiten der Kooperation geboten. „Letztendlich konnten wieder wichtige Erfahrungen für die Zusammenarbeit im Ernstfall gewonnenen werden.“ Und zur Belohnung gab’s von den Bergbahnen Sudelfeld vor Ort noch eine Brotzeit. Immerhin konnten die Einsatzkräfte somit gestärkt den Ernstfall bewältigen.

