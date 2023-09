130 Meter in die Tiefe gestürzt: Tödlicher Bergunfall am Ettaler Manndl

Von: Katharina Brumbauer

Das Ettaler Manndl © Hutter

Am Ettaler Manndl verunglückt am späten Freitagnachmittag ein 55-Jähriger Erlanger tödlich. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann alleinbeteiligt zu Sturz kam.

Update; 10. September:

Ettal – Eine Zeugin wählte umgehend den Notruf, als sie am späten Freitagnachmittag sah, wie ein Bergsteiger am Ettaler Manndl abstürzte. Rettungskräfte eilten sofort herbei. Doch für den Verunglückten, einen 55-Jährigen aus Erlangen, konnten sie nichts mehr tun. Der Mann war laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd an einem Klettersteig, nur rund 20 Höhenmeter unterhalb des Gipfels, alleinbeteiligt zu Sturz gekommen.

55-Jähriger stürzte 130 Meter in die Tiefe: Tödlicher Bergunfall am Ettaler Manndl

Er fiel, über den angrenzenden Steig und weiter in den darunter liegenden Bergwald, rund 130 Meter in die Tiefe. Die herbeigeeilten Retter der Bergwacht Oberammergau sowie der Notarzt des Rettungshubschraubers aus Reutte konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen.



Zwei Bergführer der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei kamen, um den Unfall aufzunehmen. Zusammen mit der Polizeihubschrauberstaffel wurde der Leichnam geborgen und in das Tal geflogen. Die Polizei untersucht nun die genaue Unfallursache. kb

Ursprungsmeldung vom 8. September:

Zu einem Bergunglück ist es am späten Freitagnachmittag am Ettaler Manndl gekommen. Wie die Polizei bestätigte, ist eine Person abgestürzt. Die Bergwacht und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei rückten aus. Zu Redaktionsschluss (Freitag 18 Uhr) lief der Einsatz noch. Daher lagen keine weiteren Informationen vor. Die Inspektion Garmisch-Partenkirchen geht aber davon aus, dass der oder die Verunglückte zu Tode gekommen ist. kb

