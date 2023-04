Unzureichende Ausrüstung: Bergwacht muss erneut Wanderer aus Reintal holen – und warnt

Von: Christian Fellner

Teilen

Auch wenn es im Tal schon grün ist: Im Hochgebirge herrscht noch kein Frühling. Das macht die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen deutlich. © Bergwacht Garmisch-Partenkirchen

Wieder musste die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen am Ostermontag ausrücken und drei Wanderer aus dem Reintal holen, die mit unzureichender Ausrüstung unterwegs waren.

Garmisch-Partenkirchen – Erschöpfte Bergsteiger – in dieser Jahreszeit sind sie keine Seltenheit. Doch eines macht die Bergwacht in diesen Tagen klar: „Es ist noch keine Wanderzeit“, sagt Hanni Zollner von der Bereitschaft in Garmisch-Partenkirchen. „Vor allem nicht im Hochgebirge. Dort ist noch kein Frühling, auf der Zugspitze herrscht noch Skibetrieb.“

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Bergwacht muss erneut Wanderer aus Reintal holen: „Sind noch nicht in der Wandersaison“

Und dennoch werden die Bergretter immer wieder mit Szenarien konfrontiert, die ihnen ein Kopfschütteln abverlangen. Nach den beiden Rettungsaktionen am Jubiläumsgrat mussten sie am Ostermontag schon wieder ausrücken. Gegen 18.30 Uhr ging der Alarm. Drei junge Wanderer hingen im Reintal fest. Die Gruppe aus dem Großraum Stuttgart war am Vormittag in Garmisch-Partenkirchen gestartet – und wollte auf die Zugspitze. Am Oberanger war Schluss. Einer des Trios war vollkommen erschöpft. An einen eigenständigen Abstieg war nicht mehr zu denken.

Da aufgrund des schlechten Handynetzes im Reintal die Kommunikation schwierig war, machte sich die Bergwacht mithilfe des Helikopters Christoph Murnau auf den Weg. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Ausrüstung der Wanderer völlig unzureichend war. Sie verfügten auch über keinerlei Stirnlampen. Daher beschlossen die Bergwacht-Kräfte, das gesamte Trio mit dem Hubschrauber auszufliegen.

Zollner rät Bergsteigern und Wanderern, sich stets gut und ausführlich über die Verhältnisse auf der geplanten Tour zu informieren. „Wir sind noch nicht in der Wandersaison, gerade oberhalb der Schneegrenze.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.