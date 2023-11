Winterliche Verhältnisse: Bergwacht sucht Wackersbergerin (22) im Karwendel – mit Erfolg

Von: Andreas Steppan

Winterliche Wetterverhältnisse herrschten bei der Suche nach einer Wackersbergerin im Karwendel. © Zoom Tirol

Eine junge Frau aus Wackersberg wurde im Karwendel vermisst. Am Dienstagnachmittag wurde die 22-Jährige glücklicherweise wohlbehalten gefunden.

Wackersberg/Schwaz – Ein glückliches Ende nahm am Dienstagnachmittag die Suche nach einer 22-jährigen Wackersbergerin im Karwendel. Die junge Frau war als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nach einer Tour nicht wie vereinbart zu Hause angekommen und auch telefonisch nicht mehr erreichbar war.

22-Jährige kommt nicht wie geplant von Bergtour im Karwendel zurück

Wie die Nachrichtenagentur Zoom.Tirol berichtet, war die 22-Jährige zunächst mit ihrem Vater im Karwendel unterwegs. Beide übernachteten im Winterraum der Lamsenjochhütte. Am Montag trat der Vater die Heimreise in den Isarwinkel an, während die Tochter weiter in Richtung Hallerangerhaus wanderte. Als die junge Frau am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war, und auch nicht übers Handy kontaktiert werden konnte, verständigte der Vater die Polizei.

Wirt findet Vermisste in Winterraum der geschlossenen Hütte

Daraufhin rückten am Dienstag kurz nach Mittag elf Bergretter der Ortsstelle Schwaz sowie drei Hundeführer und zwei Alpinpolizisten aus. Nach der Anfahrt zur Lamsenjochhütte traten sie den Fußmarsch Richtung Lamsenjoch und in weiterer Folge Richtung Vomperloch/Zwerchloch an. Mittlerweile herrschten in dem Gebiet winterliche Bedingungen. Gleichzeitig schaute der Wirt des Hallerangerhauses in Scharnitz in der bereits geschlossenen Hütte nach. Dort traf er die junge Wackersbergerin unversehrt im Winterraum an, wo sie übernachtet hatte. Somit wurde der Sucheinsatz gegen 16 Uhr beendet.

