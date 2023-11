Zwangszuweisung von Flüchtlingen? Bernbeurens Bürgermeister spricht von „Humbug“

Karl Schleich Bernbeurens Bürgermeister Sondersitzung angesetzt © Archiv

Die Zahl der Asylbewerber im Landkreis Weilheim-Schongau steigt. Bernbeurens Bürgermeister Karl Schleich bleibt trotz einer ultimativen Frist des Landratsamts, Geflüchtete im Ort aufzunehmen, gelassen.

Bernbeuren – Während es in vielen Gemeinden beim Thema Asylbewerber-Unterbringung schon kräftig zur Sache geht, sich Thermohallen und andere Wohnmodule in Bau befinden oder zumindest die Planungsphase abgeschlossen ist, herrscht am Auerberg noch merkwürdige Stille.

Den öffentlichen Gemeinderatssitzungen der letzten Wochen nach zu urteilen, könnte man zu dem Schluss kommen, in Bernbeuren sei planungstechnisch auch alles in trockenen Tüchern. Keine Spur von Anspannung oder gar Panik war den Ratsmitgliedern anzumerken. Etwa die Ruhe vor dem Sturm?

Denn die Lage ist ernst. Eine drohende Zwangszuweisung von Geflüchteten, die letzte Möglichkeit, die den beiden Asylbeauftragten des Landkreises, Helmut Hartl und Bernhard Pössinger noch bleibt und deren Anwendung sie so gerne vermeiden möchten, kommt der Gemeinde nach einer vergangenen Woche bekannt gewordenen Frist des Landratsamtes immer näher.

Bernbeuren will möglichst keine Thermozelte an der Auerberghalle

„Wir wissen auch, dass die Asylthematik ein großes Problem ist, so ist es ja nicht“, sagt Bürgermeister Karl Schleich. Dass man sich dem Ganzen nicht entziehen könne, sei seiner Ansicht nach ebenfalls klar.

Trotz der Eingeständnisse des Rathauschefs ist in Bernbeuren noch nichts Konkretes passiert. Die Asylbeauftragten seien im Herbst natürlich auch bei ihnen gewesen, erklärte Schleich. Dabei hätten sie sich auch „den Filser angeschaut“ – einen leerstehenden, ehemaligen Gasthof unter Denkmalschutz.

Auf Hartls und Pössingers Favoriten aber, einer gut erschlossenen Fläche an der Auerberghalle, will die Gemeinde möglichst keine Thermozelte aufstellen. Durch die sportlichen Aktivitäten sei dort zu viel los, so Schleich. Die Fläche werde in vielerlei Hinsicht benötigt. Unter anderem stünden im nächsten Jahr die Deutschen Meisterschaften im Fingerhakeln an.

Zwangszuweisung von Flüchtlingen? „Meiner Meinung nach geht das so nicht“

Außerdem befürchtet Schleich – sollte eine Flüchtlingsunterkunft in unmittelbarer Nähe zur Auerberghalle entstehen – dort einen „sozialen Brennpunkt“. Den möchte er tunlichst vermeiden. Auf die Frage, wie er die drohende Zwangszuweisung noch abwenden will, blieb Schleich gelassen: „Meiner Meinung nach geht das so nicht“, sagte er zu dem Verfahren, der Gemeinde einen Bus mit Geflüchteten vor das Rathaus zu stellen. „Wir leben ja in einem Rechtsstaat“, sagte Schleich. So etwas sei „Humbug“.

Die zweiwöchige Bedenkzeit, die der Gemeinde gegeben wurde, läuft jedoch diese Woche ab. Dann muss eine Lösung her. Um die Optionen noch einmal durchzusprechen und den aktuellen Stand zu erläutern, hält die Gemeinde daher eine außerplanmäßige Gemeinderatssitzung ab.

Sondersitzung Die Sondersitzung des Bernbeurer Gemeinderats beginnt am Donnerstag, 16. November, um 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

FLORIAN ZERHOCH

