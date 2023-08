Besatzung hatte „starke Vibration“ bemerkt: Lufthansa-Flug aus München muss kurz nach Start umkehren

Von: Lucas Sauter Orengo

Eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg nach Warschau musste während des Fluges zurück zum Münchner Flughafen kehren. © Andreas Haas / imago images

Ein Lufthansa-Flug, gestartet in München, musste kurz nach Take-Off die Reise abbrechen. Der Grund: Teile der Maschine wurden auf der Startbahn gefunden.

Flughafen München - Zwischenfall auf einem Lufthansa-Flug am Münchner Airport. Wie avherald.com berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montag, dem 21. August. Demnach sollte eine Lufthansa-Maschine vom Typ Cityline Canadair CRJ-900 in Richtung polnische Hauptstadt Warschau abheben, als die Crew während des Take-Off „starke Vibrationen“ am Fahrwerk der Maschine bemerkte. Weiter heißt es, dass eine sofortige Inspektion der Startbahn Reifen-Teile fündig machen konnte, die eindeutig dem Cityline Canadair zugeordnet werden konnten.

Flughafen München: Lufthansa-Flug muss abgebrochen werden - Besatzung hatte Vibration bemerkt

Umgehend, so weiter, wurden die Informationen an die Crew, die bereits in der Luft war, mitgeteilt, und folglich entschieden, zum Flughafen München zurückzukehren.

Flughafen München: Nach „Vibration“ beim Start - Lufthansa muss Reise abbrechen

Um nicht mit einem vollbetanktem Flugzeug zu landen, eine übliche Sicherheitsmaßnahme, drehte die Besatzung noch einige Runden über dem Flugplatz, um letztendlich knapp 70 Minuten nach Take-Off wieder sicher am Franz-Josef-Strauss-Airport zu landen.

Weiter heißt es, dass die Maschine knapp 30 Minuten nach der Landung abgeschleppt wurde.