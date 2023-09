Bestsellerautor Frank Schätzing auf dem Sternenhimmel-Festival: „Was, wenn wir die Welt retten?“

Frank Schätzing wurde durch seinen Bestseller „Der Schwarm“ berühmt. Beim Festival „Sternenhimmel der Menschheit“ in Nantesbuch plädierte er nun für mehr Mut beim Klimaschutz.

Bad Heilbrunn – Bevor es in die fundierte Wissenschaft ging, eröffnete Bestsellerautor Frank Schätzing das dritte Sternenhimmel-Festival in Nantesbuch. Leider hielt ihn eine Virusinfektion zu Hause fest, sodass er lediglich online über eine große Leinwand im Saal präsent sein konnte. 2004 hatte ihn sein Roman „Der Schwarm“ einem Millionenpublikum bekannt gemacht. Nach der Tiefsee wandte er sich inzwischen vielfältigen Themen zu, überstand üble Kritiken und gab zuletzt den literarischen Denkanstoß „Was, wenn wir einfach die Welt retten?“.

Frank Schätzing präsentiert bunten Unterhaltungscocktail

Für das zweitägige „3. Fest unter der Himmelskuppel von Nantesbuch“ hatte Schätzing in die Sterne geblickt und einen kurzweiligen Text verfasst. Etwas in uns wolle da hoch, sagte er, wir wollten zurück „zu Mama“. Denn aus dem Universum komme der Mensch. Er sowie das Universum bestünden nämlich aus Protonen, Neutronen, und Elektronen, gebildet nach dem Urknall. „Wenn Sie also“, begann Schätzing einen seiner humorvollen Vergleiche, „zu Ihrer Liebsten sagen ,Ich hole dir die Sterne vom Himmel‘, so haben Sie das bereits erfüllt, denn Sie sind ja schon da.“

Bestsellerautor am Bildschirm: Wegen einer Virusinfektion war Frank Schätzing beim Sternenhimmel-Festival in Nantesbuch nur online zugeschaltet. © bib

Als Stern hätte die Menschheit allerdings heller geleuchtet, das Leben auf der Erde sei „ein sozialer Abstieg“. Daraus entstehe der menschliche Drang, sich Stars zu erschaffen, um zu ihnen aufblicken zu können. Sterne und Stars verbinde beispielsweise, dass sich Seefahrer von den Sternen hätten leiten lassen, mit Stars navigierten Teenager heutzutage durch die Pubertät. Mit derartigen Wissensfetzen aus dem riesigen Universum der Naturwissenschaften mixte Schätzing einen bunten Unterhaltungscocktail, der dem Publikum gefiel. Dieser Einführung in die Seminarreihe schloss sich die Diskussion an. Der Vortragende hatte mit kleinen Tücken der Technik zu kämpfen. Die Tonqualität verschluckte ab und an Wortsilben. Schätzing musste wenige Male husten, hielt aber die gesamte Stunde stimmlich durch.

Bestsellerautor Frank Schätzing ist Fan von Greta Thunberg

Seine Faszination an unterschiedlichen Themen wie Tiefsee oder Sternenkunde komme von der Neugier auf unbekannte Räume, sagte er. Das Vordringen in neue Räume erweitere die Wissenserkenntnis und den eigenen Horizont. Nur Ignoranten könnten leugnen, dass im All nicht nur die Erde Leben hervorbringe. Gefragt, warum der Mensch nicht schneller auf die Klimaveränderung reagiere, antwortete Schätzing: „Wir können uns nicht auf eine Vielzahl an Bedrohungen einstellen, sondern nur auf das Unmittelbarste. Das Klima ist das Abstrakteste. Deshalb reagierten wir auf das Coronavirus, aber wir reagieren noch nicht auf den Klimawandel.“

Schätzing, selbst ein bekennender Fan von Greta Thunberg, die er streng von der „Letzten Generation“ unterscheidet, plädierte für mehr „Macherkultur“. Die Gesellschaft habe zu viel Angst vor Fehlern. Investitionen in Zukunftstechnologien seien notwendig, so würden neue Jobs entstehen. Wohlstand werde sich äußern in einer intakten Umwelt und in Wohlbefinden.

„Bei der Bewältigung dieser spannenden Herausforderungen sollte zwischendurch immer mal wieder herzlich gelacht werden“, riet der Autor. Ihn hat bereits ein neues Thema gepackt, dass er zum Buch verarbeitet, verriet er. „Code der Seele“, das im Jahr 2035 spielt, entstehe gerade. (Birgit Botzenhart)

