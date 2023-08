„Betonwüste“ mit Stolperfalle oder lebendiges Zentrum? „Was die hier machen, ist ein Verbrechen“

Von: Elena Royer

„Ein Verbrechen“: Alles andere als zufrieden sind Winfried und Brigitte Müller mit der Neuen Mitte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das umgestaltete Stadtzentrum Geretsrieds, die Neue Mitte, kommt bei manchen Geschäftsleuten nicht gut an. Andere hoffen noch auf Besserung.

Geretsried – Die Neue Mitte ist seit zwei Wochen eröffnet. Vor allem die dort ansässigen Geschäftsleute hatten in den vergangenen Monaten mit der Großbaustelle und damit einhergehend mit Lärm, Schmutz und weniger Kunden zu kämpfen. Jetzt ist das Stadtzentrum fertig. Was halten die Ladenbesitzer von der Neugestaltung? Wir haben uns bei einem Rundgang umgehört.

„Betonwüste“ mit Stolperfalle oder lebendiges Zentrum? Ein Rundgang durch die Geretsrieder Neue Mitte

Vor der kleinen Boutique „Elegante“ im BGZ2 an der Egerlandstraße flattern bunte Röcke und Pullis auf den Kleiderstangen im Wind. Innen drapiert Kerstin Wellmann gerade ein Tuch an einer Kleiderpuppe. Wie gefällt ihr das Zentrum? „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Wellmann und schließt damit ihre Mutter Liliana Wellmann –Besitzerin der Boutique – ein. „Es ist sehr schön geworden, unsere Kunden sind auch zufrieden.“

Dass die Baustelle so lange gedauert hat, findet sie allerdings schade. „Erst mit der großen Eröffnungsfeier war alles fertig. Aber jetzt ist es ja gemacht“, räumt sie ein. Auf die weitere Gestaltung des Platzes vor der Boutique ist Wellmann gespannt: „Es sollen ja noch Bäume hinkommen.“ Insgesamt seien sie und ihre Mutter froh über den neuen Standort, an den sie zum 1. März gezogen sind. „Es ist präsenter. Wir haben mehr Laufkundschaft.“

Freut sich über den neuen Standort: Kerstin Wellmann von der Boutique „Elegante“. © Sabine Hermsdorf-Hiss

So positiv kommt die Erneuerung des Zentrums allerdings nicht bei allen an. Schräg gegenüber der Boutique betreibt Winfried Müller ein Optiker-Geschäft und einen Tennis-Fachhandel. „Wir haben gut überlebt, dank unserer sehr vielen treuen Kunden“, sagt Müller. „Sie haben oft gefragt, wie es uns geht. Das war immer ein Lichtblick. Zumindest unsere Kunden schätzen uns. Allen anderen sind wir egal.“

Die „Betonwüste“, die vor seinem Laden entstanden sei, findet Müller fürchterlich. „Was die hier machen, ist ein Verbrechen“, schimpft er. Ähnlich sieht das seine Frau Brigitte: „Großstädte, die solche Betonwüsten haben, reißen sie weg und pflanzen Grün hin.“ In Geretsried geschehe das genaue Gegenteil.

„Ich will mein Geschäft nicht damit machen, dass ich ständig Leute verarzten muss.“ Vor der Paracelsus-Apotheke sind schon mehrfach Kunden über eine Kante gestolpert, berichtet Filialleiterin Gitta Bäuerle. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Gefährliche Kante vor Geretsrieder Apotheke – „Mussten schon den Notarzt rufen“

Eine ansprechende Flaniermeile können die beiden Geschäftsleute jedenfalls nicht vor ihrer Ladentüre erkennen. „Es gibt eine schwarze Front recht, und eine schwarze Front links – wer flaniert hier bitte?“, fragen sie sich. „Am liebsten wäre mir, die Strabag (Baufirma, Anm. d. Red.) wäre noch da. Dann wäre wenigstens was los“, merkt Winfried Müller sarkastisch an.

Weiter geht es die Egerlandstraße entlang, vorbei an Aldi und Rossmann. Vor dem Nagelstudio „Orchidee“ fällt unserer Zeitung eine Stolperfalle ins Auge: Dort hebt sich der Rinnstein kaum vom Randstein ab. Beide sind aus denselben grauen Pflastersteinen. Dass hier eine relativ hohe Stufe ist, kann man schlecht erkennen. Denn die weiße Markierung ist nicht an der Kante angebracht, sondern ein Stück nach hinten versetzt.

Wir sprechen die Stadträtin Sabine Lorenz (CSU), die gerade zufällig vorbeiläuft, auf die Stolperfalle an. Lorenz möchte unsere Beobachtung mit in die nächste Sitzung nehmen.

Vorsicht Stufe: Der Randstein fällt kaum auf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite, in der Paracelsus-Apotheke, freut man sich nur bedingt über die erfolgten Umbaumaßnahmen. „Permanent stürzen bei uns vor der Tür Leute“, klagt Filialleiterin Gitta Bäuerle. Eine schräg zulaufende Kante vor der Eingangstür sei dafür verantwortlich. „Teilweise fallen die Leute so schwer, dass wir schon den Notarzt rufen mussten“, berichtet Bäuerle. „Ich will mein Geschäft nicht damit machen, dass ich ständig Leute verarzten muss.“ Und für eine Stadt im Grünen fehle in ihren Augen eindeutig das Grün. „Immer wieder hört man, dass nicht viel versiegelt werden soll – und dann so etwas.“ Zudem bemängelt die Apothekerin den Straßenbelag direkt vor dem Geschäft. „Das blendet, sodass wir an der Kasse manchmal Schwierigkeiten haben, etwas zu erkennen. Und es heizt sich alles auf.“

Ein Kunde in der Apotheke hat bei unserem Gespräch mit Bäuerle zugehört und kann deren Worten nur zustimmen: „Die Stolperfalle vor der Apotheke ist eine Zumutung. Da haben wir Star-Architekten hier, und dann lassen die so etwas zu!“ Gitta Bäuerle ergänzt: „Ich bin gespannt, wie der Winter wird.“ Sie macht einen Verbesserungsvorschlag: „Das Geländer sollte bis ganz vor gehen. Das wäre eine Erleichterung für unsere Kunden.“

