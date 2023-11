Buchhalterin zweigt fast 200.000 Euro ab – Schonungsloses Geständnis rettet ihre Freiheit

Von: Josef Ametsbichler

Sie hatte eine Kfz-Werkstatt mit Scheinrechnungen betrogen: Eine langjährige Mitarbeiterin kommt vorm Amtsgericht Ebersberg gerade noch mit Bewährung davon.

Ebersberg – Weil er sich auf seine Schwägerin verlassen hatte, dauerte es fast drei Jahre, bis der Riesenbetrug schließlich aufflog: Ein Kfz-Unternehmer ist von seiner angeheirateten Verwandten um 187.400,03 Euro betrogen worden, so lautete die Schlussrechnung vor dem Amtsgericht Ebersberg. Die damals in Grafing lebende Frau hatte mehrere Jahre bei dem Betrieb im Kreis Mühldorf als Buchhalterin gearbeitet, bevor sie anfing, vom Geschäftskonto Geld an sich selbst zu überweisen.

108 Zahlungen - Versteckt in Scheinrechnungen und Sammelüberweisungen

In 108 Überweisungen von 2019 bis 2022 kam diese Summe zusammen, das bestritt die Frau nicht, sondern räumte über ihre Anwälte und dann selbst alles ein. Mal waren es weniger als 1000 Euro, einmal über 4000 Euro, meist etwas dazwischen: Die Buchhalterin in dem Betrieb mit nur einer Handvoll Mitarbeitern verschleierte die jeweiligen Summen mit Scheinrechnungen und angeblichen Materialbestellungen, die sie sich – wiederum in Sammelüberweisungen versteckt – aufs eigene Konto auszahlte.

Der Steuerberater der Firma, der die abgeflossenen Überweisungen schließlich aufdröselte, bescheinigte der Frau finanzielles Geschick: „Man konnte nicht leicht sehen, wie es gemacht worden ist“, sagte er als Zeuge aus. „Solange man es nicht übertreibt und nicht unvorsichtig ist“, sei die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Betrug zufällig auffliege, gering. Es geschah aber doch, als der Werkstattinhaber schließlich bei Materialkosten eines selten anfallenden Herstellers misstrauisch wurde, die ihm zu hoch vorkamen. So rekonstruierte es der Steuerberater vor Gericht. „Er hat ein schlechtes Gefühl gehabt“.

„Nicht aus echter Gier für sich selbst“, sondern für die Söhne sei das Geld gewesen

Weil die mittlerweile 58-Jährige als Buchhalterin die einzige war, die für die Tat infrage kam, folgten die fristlose Kündigung und die Anzeige bei der Polizei. Die Frau sei konfrontiert mit der Kündigung sofort in Tränen ausgebrochen und habe ohne Widerworte das Betriebsgelände verlassen, war vor Gericht zu hören. „Als ob sie gleich gewusst hat, worum es geht.“

Das Amtsgericht Ebersberg. © PETER KEES

Es folgte die schonungslose Aufarbeitung ihrer Tat, die ihr das Schöffengericht hoch anrechnete. „Sie haben früh mit offenen Karten gespielt“, sagte Richter Frank Gellhaus zu der Frau, die aussagte, sie habe das Geld ihren beiden erwachsenen Söhnen gegeben. „Meine Kinder haben viel Mist gebaut“, so die Mutter über einen teuren Unfall ohne Versicherungsschutz sowie wiederholte Phasen der Arbeitslosigkeit. „Nicht aus echter Gier für sich selbst“ habe die Frau ihre Taten begangen, so ihr Anwalt.

Der Verteidiger gab der Angeklagten als Arbeitgeber eine neue Chance

Nach einem Suizidversuch wegen der Konsequenzen ihrer Tat und den resultierenden Gewissensbissen sei die Frau in psychologischer und medikamentöser Behandlung. Zudem laufe die Nachsorge einer Krebserkrankung. Trotzdem versuche sie, vom Krankengeld bereits Schulden abzuzahlen, sei in eine kleinere Wohnung gezogen und wolle, so schnell es gehe, wieder arbeiten, versprach sie. Zur Seite sprang ihr, unerwartet persönlich, ihr Verteidiger: Seine Kanzlei habe die Verteidigung der Frau übernommen, weil diese nach ihrer Kündigung dort angefangen habe. „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sie eine sehr gute Mitarbeiterin sein kann“, so der Anwalt.

Trotz der Schadenshöhe plädierte angesichts der Umstände sogar die Staatsanwältin dafür, es gerade noch bei einer Bewährungsstrafe zu belassen. Dem folgte das Gericht und verhängte die maximal möglichen zwei Jahre. Das abgezweigte Geld muss die Frau abstottern, so gut es geht.

