Bulli, unser Held: Bewegender Abschied von Alt-Kreisbrandrat Gerhard Bullinger (†72)

Von: Josef Ametsbichler

Liebevoll bemalt haben die Enkel von Alt-Kreisbrandrat Gerhard Bullinger den Sarg des mit 72 Jahren verstorbenen Antholingers. Am Freitag wurde er unter großer Anteilnahme im dortigen Friedhof beigesetzt. © Artist S.ROSSMANN

Hunderte Feuerwehrleute waren unter den Trauergästen der bewegenden Beerdigung von Gerhard Bullinger, Alt-Kreisbrandrat des Landkreises Ebersberg.

Antholing – Sein Feuerwehrhelm mit den vier roten Streifen und sein Löwen-Käppi. Diese zwei Kopfbedeckungen charakterisierten Gerhard Bullinger, Alt-Kreisbrandrat und eingefleischter Fan des TSV 1860 München. Am Freitag schmückten sie sein Grab auf dem Antholinger Friedhof. Im Alter von 72 Jahren war Bullinger überraschend gestorben (wir berichteten).

Fahnenmeer: Die Fahnenabordnungen der Landkreis-Feuerwehren erwiesen Gerhard Bullinger am Grab die letzte Ehre. © Artist S.ROSSMANN

Zur Beerdigung waren an die 500 Menschen gekommen, es war wohl eine der größten Beerdigungen im Landkreis Ebersberg. Auffällig dabei die vielen Uniformträger. Allen voran die Kameraden aus den 48 Landkreis-Feuerwehren, aber auch bis aus Fürstenfeldbruck, Traunstein oder Tölz waren Feuerwehrler angereist, ja sogar aus Aschaffenburg. 25 Jahre war Bullinger Kreisbrandrat. Und er war stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Landesfeuerwehrverbands. Die Trauer um den Retter, der engagiert war wie kein anderer: gewaltig.

In einer bewegenden Zeremonie nahmen Gerhard Bullingers Familie, seine Freunde, die Feuerwehren und zahlreiche Vertreter aus Politik und Behörden des Landkreises Ebersberg Abschied von ihrem „Bulli“, wie ihn viele riefen.

Zeichnungen der Enkelkinder zieren den Sarg

Seine Enkelkinder hatten den Sarg mit Zeichnungen versehen – Blumen, Herzen, Feuerwehrautos. „Unser Held“, stand dort in blauer Kinderschrift. Auf seinem letzten Weg begleiteten ihn Blas- und Dudelsack-Musik, während ein Meer aus Feuerwehrstandarten rund um das frische Grab wogte, nur einen Steinwurf von seinem Wohnhaus in Antholing entfernt.

Immer wieder stahlen sich Sonnenstrahlen durch die bleigraue Wolkendecke über dem Friedhof. So wie sich bei allem Abschiedsschmerz immer wieder ein Schmunzeln in die Mienen vieler Trauergäste schlich. Das lag an Bullingers charakteristischer Herzenswärme und Verschmitztheit, die auch in den Reden in der Kirche Hl. Jakob durchklang. Als Pfarrer Siegfried Schöpf etwa über den Feuerwehrler und Sechzger sagte: „Beruflich waren seine Autos immer rot, aber im Herzen war seine Lieblingsfarbe Blau.“ Oder als Landrat Robert Niedergesäß den Arbeitseifer seines ehemaligen Brandschutzbeauftragten lobte, und dessen Spitznamen, den „Herrn der freien Flure“ zitierte.

Einsatzfoto: Gerhard Bullinger, Kreisbrandrat. © Stefan Roßmann

Der Name Bullinger: „Ein Synonym für Sicherheit, Disziplin, Innovation und Nächstenliebe“

Aber natürlich überwog an diesem Tag des Abschiednehmens die Trauer und die Würdigung eines großen Landkreisbürgers, der das hiesige Feuerwehrwesen wie niemand sonst geprägt hat und dafür vielfach ausgezeichnet wurde, etwa mit der Bayerischen Staatsmedaille. „Der Name Gerhard Bullinger war ein Synonym für Sicherheit, Disziplin, Innovation und Nächstenliebe“, so Niedergesäß. Und Glonns Feuerwehrseelsorger Matthias Holzbauer, der die Beerdigung mitgestaltete, sagte: „Wir sind alle unfassbar traurig und können es noch gar nicht glauben.“

Erkennungszeichen: Einsatzhelm und Löwen-Käppi am Grab. © Artist S.ROSSMANN

Bullingers Nachfolger, Kreisbrandrat Andreas Heiß, bedankte sich bei der Familie, die seinem Vorgänger immer den Rücken für den Feuerwehrdienst freigehalten hatte und rief dem „Bulli“ ein „Vergelt’s Gott für ois!“ in den Kirchensaal nach. Weitere Vertreter von Feuerwehr-Bezirks- und Landesverband sowie der Kommunalen Unfallversicherung und vom von ihm gegründeten Löwen-Fanclub Glonn würdigten das jeweilige Engagement des langjährigen Glonners und späteren Antholingers.

Tränen bei den Abschiedsworten des Sohnes

Die Tränen stiegen aber vielen Kirchenbesuchern bei den Abschiedsworten von Gerhard Bullingers erwachsenem Sohn Florian in die Augen. Mit einem 1860-Schal um den Hals zitierte dieser die Zeile „als kleiner Bub an Vaters Hand“ aus dem Fan-Song „Löwenmut“ in Erinnerung an ungezählte Stadionbesuche. „Papa, ich wünsche mir, dass du an die Hand genommen und gut auf deiner letzten Reise begleitet wirst“, lautete sein Schlusswort für die Trauerfeier, bevor in der brechend vollen Kirche abschließend die Fußballhymne „You’ll Never Walk Alone“ („Du wirst nie alleine gehen“) erklang. „Zusammen sind wir stark“ – das war auch immer Gerhard Bullingers Wahlspruch gewesen.

