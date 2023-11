Biber legt S-Bahnverkehr lahm – Lokführer überfährt etwas Unbekanntes

Von: Andrea Gräpel

Drucken Teilen

Am Ortsausgang Herrschings auf Höhe der Fischbachbrücke hat ein Biber einen nächtlichen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst und den S-Bahnverkehr lahmgelegt.

Herrsching – Vermutlich ein Biber hat in der Nacht auf Mittwoch, 22. November, den S-Bahnverkehr zwischen Herrsching und Hechendorf lahm gelegt. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, weil zunächst davon ausgegangen wurde, dass eine Person unter den Zug geraten sein könnte. Es war aber ein Baum.

Sieht putzig, kann aber Schäden anrichten: der Biber. © dpa

Auf der Strecke der S8 von und nach Herrsching kam es in der Nacht auf Mittwoch zu Verspätungen und Teilausfällen. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet. Der Streckenagent der Deutschen Bahn meldete „Gegenstände auf der Strecke“. Die Freiwillige Feuerwehr Herrsching allerdings wurde kurz nach Mitternacht alarmiert, weil befürchtet wurde, eine Person sei auf Höhe der Fischbachbrücke im Bereich Herrsching unter den Zug geraten.

Biber legt S-Bahnverkehr lahm: Zug rollt über morschen Baum

„Der Lokführer konnte in der Dunkelheit nicht genau sehen, was er überfahren hatte“, so Herrschings Kommandant Daniel Pleyer auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Um sicherzugehen, dass weder Mensch noch Tier verletzt wurden, suchten die Einsatzkräfte den kompletten Bereich auf Höhe der Fischbachbrücke und entlang des Bahnbetriebswegs neben den Gleisen sowie den Schilfbereich ab. Mit 22 Einsatzkräften war die Herrschinger Feuerwehr im Einsatz.

(Unser Starnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Am Ende war aber doch eindeutig, dass es ein morscher Baum war, über den der Zug gerollt ist. So morsch, dass es ihn zur Seite gesprengt hatte und auf den Gleisen nichts mehr zu sehen war in der Dunkelheit. Und wie sich herausstellte, hatte ein Biber augenscheinlich den S-Bahnausfall verursacht.

S-Bahnverkehr gestört wegen Biber: Frisch angenagter Baum deutet auf Tier hin

So steht es auch im Polizeibericht, denn ein frisch angenagter Stamm im Bereich zwischen Aufprall und Stillstand der Bahn deutete darauf hin. „Dass es hier einen Biber gibt, war eigentlich noch nicht bekannt“, sagte Pleyer. Entlang der Bahnlinie auf der anderen Seite des Bahnbetriebsweges stehen einige Bäume mehr. Das Gelände gehöre der Bahn, auch ein Teil des großen Schilfbereichs, der an das Herrschinger Moos grenzt.

Vor einigen Jahren war Graf Toerring im südlichen Bereich Hechendorfs angehalten worden einen großen Bereich Wald abzuholzen, nachdem dort Bäume drohten auf die Gleise zu fallen. Ob auch an dieser Stelle im Ortsausgang Herrsching nun Gefahr im Verzug ist, ist nicht bekannt. Der nächtliche Einsatz konnte nach knapp zwei Stunden beendet und der S-Bahnverkehr wieder aufgenommen werden.

In München ist eine S-Bahn am Isartor entgleist. Die Stammstrecke war bis in die Abendstunden gesperrt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.