Corona-Party in Münchner Region: Durch Schlägerei fliegt alles auf

Von: Andreas Steppan

Party trotz Corona: Nach einer Feier mit 150 Personen in Bichl ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) © Franziska Kraufmann

Eine Anzeige wegen Körperverletzung brachte die Polizei in der Nacht zum Sonntag auf die Spur einer Party in Bichl. 150 Personen feierten und verstießen damit gegen die Corona-Regeln.

Bichl – In einem Feldstadl bei Bichl feierten in der Nacht zum Sonntag rund 150 Personen und verstießen damit gegen die geltenden Corona-Regeln. Die Polizei erfuhr im Nachhinein von der Party – und zwar durch eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Penzberger bei Corona-Party in Bichl verletzt

Nach Angaben der Beamten kamen die Ermittlungen zur Party ins Rollen, nachdem ein 19-jähriger Penzberger bei der Feier durch Schläge verletzt worden war. Der junge Mann begab sich am frühen Sonntagmorgen zur Behandlung seiner Verletzungen ins Murnauer Krankenhaus. Zuvor hatte er bei der Polizeiinspektion Murnau gegen einen 29-jährigen Bichler Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.



Die Polizei forschte in Bichl nach und kam so der unerlaubten Party auf die Spur. Weil dort Hygiene- und Abstandsregeln missachtet wurden, wird gegen den Veranstalter wegen Verstoßes gegen die 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ermittelt.



Polizei findet Handys und Ausweisdokumente am Ort der Party in Bichl

Was die Identität der restlichen Teilnehmer betrifft, so sind der Polizei bislang Opfer und Täter der Körperverletzung bekannt. Zudem fanden die Beamten im Bereich des Feldstadls noch einige verlorene Smartphones und eine Geldbörse mit Ausweisdokumenten und stellte all das sicher.