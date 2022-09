Bierlieferung ans Gleis: Mann (23) löst Polizeieinsatz aus - jetzt wehrt er sich gegen Vorwürfe

Von: Max Wochinger

Um seine Bestellung entgegen zu nehmen soll der Ottobrunner die Tür eines ICE in Fulda blockiert haben. (Symbolfoto) © Martin Schutt

Bundesweit hat ein Ottobrunner für Aufsehen gesorgt, der in Fulda einen ICE an der Weiterfahrt gehindert haben soll. Nach Aussagen der Polizei soll der 23-Jährige die Zugtüren blockiert haben.

Ottobrunn/Fulda – „Mann blockiert ICE-Weiterfahrt wegen Essenslieferung“: Die Meldung der Deutschen Presseagentur (dpa) machte in ganz Deutschland die Schlagzeilen-Runde. Der Mann habe am frühen Sonntagmorgen im hessischen Fulda die Tür eines ICE blockiert und so die Weiterfahrt Richtung München verzögert. Grund für seine Aktion, so Angaben der Bundespolizei: Er und seine vier Begleiter hätten sich Essen bestellt, das noch nicht am Zug eingetroffen war. Nun soll der 23-Jährige ein Verfahren auferlegt bekommen.

Polizei behauptet: Mann hat Zugtür blockiert - „Das stimmt nicht“

Der Mann, der es so in alle Nachrichtenportale der Bundesrepublik geschafft hat, kommt aus Ottobrunn. Er studiert Philosophie – und will nun klarstellen: So war das alles nicht.

Die Bundespolizei schilderte der dpa die Geschehnisse an jenen Sonntag so: Das bestellte Essen war immer noch nicht am ICE, deshalb hat sich der 23-Jährige in die Zugtür gestellt. Dem Zugpersonal war es nicht gelungen, ihn davon zu überzeugen, diese freizumachen.

Erst als der Lieferservice am Bahnsteig in Fulda eintraf, hat er wieder einsteigen wollen. Mittlerweile aber verständigte das Zugpersonal die Bundespolizei. Die fünfköpfige Truppe mussten daraufhin den Zug verlassen. Durch die Aktion des Mannes hatte sich der Zug um rund eine Viertelstunde verspätet.

„Das stimmt nicht“, sagt nun der Ottobrunner. Er will seinen Namen nicht in der Zeitung preisgeben, peinlich ist die ganze Geschichte ja schon. Internetportale aus ganz Deutschland haben darüber berichtet, etwa der Spiegel, Stern und auch merkur.de. Sogar in der Schweiz war die Nachricht zu lesen.

Polizeieinsatz am Bahnhof - Bei Lieferando zehn Flaschen Bier bestellt

Die Version der Geschehnisse schildert der Ottobrunner so: Er war mit vier Freunden bei einem Konzert in Eisenach (Thüringen). Am Samstagabend sollte es zurück nach München gehen, in Fulda war ein Umstieg geplant – mit acht Minuten Aufenthalt. Fahrkarten belegen das. Die Freunde wollten die Rückfahrt mit einem Bier begießen, im Bord-Restaurant war es ihnen aber zu teuer. Auf dem Weg nach Fulda dann die simple Idee: Wir bestellen es bei Lieferando ans Bahngleis. Mit dem Lieferdienst wurde vereinbart, wenn der Zug kommt, musst du an Gleis 3 stehen.

Als sie am Bahnhof in Fulda ankamen, war der Mann aus Ottobrunn in Richtung des Lieferanten gerannt; seine Freunde blieben im Zug. Der Lieferdienst wartete schon am Gleis – mit zehn kalten Bierflaschen in der Plastiktüte. Der Ottobrunner nahm die Tüte, stieg in den Zug und reichte dem Lieferanten gerade noch Trinkgeld, da schloss schon die Tür.

„War ich mit dem Bier in letzter Sekunde im Zug? Ja. Hab ich den Zug aufgehalten? Nein.“ Das zumindest sagt jetzt der Beschuldigte. Dass er die Zugtür offen gehalten hat, bestreitet er.

Wegen Bierlieferung Zugtür aufgehalten: Ottobrunner bestreitet Vorwürfe

Jedenfalls sei danach der Schaffner durch die Waggons gerannt, er wollte die Gruppe aus dem Zug schmeißen „Der war sehr aggressiv“, so der Student. „Mit dem konnte man gar nicht reden.“ Weil sie nicht gehen wollten, habe der Schaffner die Polizei gerufen, bestätigt der Ottobrunner. Mit den Beamten sind sie dann aus dem Zug gestiegen. Nach kurzer Zeit fuhr der ICE endlich ab. Davon zeugt ein Video, das der 23-Jährige mit dem Smartphone aufgenommen hat. Am Bahnsteig musste er mit den Polizisten verhandeln, denn die Bieraktion hat ein Nachspiel.

Es wurde ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Der Vorwurf: Er hat gegen die Betriebsordnung der Bahn verstoßen. Demnach ist es verboten, „betriebsstörende oder betriebsgefährdende“ Handlungen vorzunehmen (§ 64b EBO). Dagegen will der Ottobrunner Rechtsmittel einlegen. „Ich bin mir sicher, dass ich gerichtlich nicht belangt werde“, sagt der Beschuldigte. Der Lieferant sei sein Zeuge: „Ich habe nichts offen gehalten.“

Das Bier haben die fünf Freunde später tatsächlich noch in einem anderen Zug getrunken – mit Tickets, die die Polizei organisiert habe. Zumindest ein Erfolgserlebnis gab es noch an dem Abend: „Das Bier hat gut geschmeckt“, so der Student.

