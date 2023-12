Bären am Walchensee entdeckt? Foto sorgt für Wirbel – „Geht hier rauf und runter“

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ein Foto verbreitet sich derzeit in Windeseile via Whatsapp in Walchensee und Kochel. Es soll zwei Bären am Kesselberg zeigen.

Walchensee – Ein Foto verbreitet sich seit etwa einer Woche in Windeseile über soziale Medien und via Whatsapp vor allem in Walchensee und Kochel. Zu sehen sind darauf eine Bärenmutter und ihr Junges, die über eine verschneite Straße tappen. „Walchensee“ steht unter dem Foto. Das sorgt für den Eindruck, dass es sich hier um einen Vorfall auf der Kesselbergstraße handele. „Es geht es hier rauf und runter. Die Leute haben Angst und fragen nach“, berichtet eine Leserin dem Tölzer Kurier.

Auch der Kochler Polizei wurde das Foto schon geschickt

In der Kochler Polizeistation ist das Foto auch schon gelandet. „Wir haben es von einer Stelle zugeschickt bekommen“, sagt der Kochler Polizeichef Steffen Wiedemann. Er geht davon aus, dass das Foto echt ist, hier also zwei Bären auf einer Bergstraße zu sehen sind. „Aber es ist nicht am Walchensee entstanden“, beruhigt er.

Soll laut Bildunterschrift zwei Bären in Walchensee zeigen, tut es aber nicht. Die Polizei vermutet, dass es in Italien aufgenommen wurde. © privat

Polizeichef vermutet, dass das Bild in Italien aufgenommen wurde

Zum einen seien die Witterungsverhältnisse andere gewesen, als das Foto in Umlauf kam. Zum anderen „sehen die Schutzplanken anders aus“. Und das gelbe Schild im Hintergrund gebe es hier auch nicht. „Es deutet eher auf Italien hin“, sagt Wiedemann. Er vermute, dass das Foto möglicherweise im Trentino aufgenommen wurde, wo es tatsächlich mittlerweile einige Bären gebe. „Wir gehen davon aus, dass es eine echte Aufnahme ist, die aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht bei uns gemacht wurde. Wir sind daher weiterhin ganz entspannt.“ Das Bild sei „eine Ente“.

Bär Bruno machte seinerzeit eine Rast in Kochel am See

Und mit Bären kennt sich die Kochler Polizei auf jeden Fall aus. Schließlich stromerte Bär Bruno im Juni 2006 durch die Gemeinde. Er plünderte Bienenstöcke und hinterließ auf einem Hof einen toten Hasen und ein totes Meerschweinchen. Ein Spaziergänger beobachtete Bruno dabei, wie er minutenlang in aller Ruhe unter dem Schild der Kochler Polizeistation saß. Die war zu dieser späten Uhrzeit allerdings unbesetzt.

