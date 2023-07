Bis heute fit und lebensfroh: 100-Jährige schwört auf ihre Routinen – und verrät einen besonderen Tipp

Von: Franziska Konrad

Große Verwandschaft: Ein Teil von Helene Vogls Familie wohnt in Königsdorf. Der Rest lebt in ihrer Heimat, dem Allgäu. Dorthin zieht es die 100-Jährige bis heute. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Helene Vogl ist 100 Jahre und zehn Monate alt. Die Königsdorferin wirkt fitter und fideler als der ein oder andere jüngere Zeitgenosse. Ihr Alltag ist nach wie vor streng durchgetaktet.

Königsdorf – Zufrieden sein, arbeiten und sich nicht aufregen: So lautet das Motto von Helene Vogl. Vielleicht verbirgt sich hinter diesen Worten ihr Altersgeheimnis. Denn mit 100 Jahren und zehn Monaten wirkt das älteste Mitglied des örtlichen Krankenunterstützungsvereins fitter und fideler als der ein oder andere jüngeren Zeitgenosse.

100-Jährige verrät ihr Motto: „Zufrieden sein, arbeiten und sich nicht aufregen“

Helene Vogl sitzt auf der Eckbank in ihrem Wohnzimmer. Ihre Augen blitzen neugierig. Vor ihr auf dem Tisch stehen gerahmte Familienfotos. Nachdenklich wiegt sie den Kopf. „Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich einmal so alt werde“, gesteht Vogl. „Wobei. Meine erste Schwester wurde 95 Jahre alt und meine zweite Schwester ist 93.“ Die Seniorin überlegt kurz. „Sogar mein Urgroßvater Konrad wurde 90 Jahre alt.“ Der Wahl-Königsdorferin liegt das hohe Alter sozusagen in den Genen.

Ursprünglich stammt Vogl aus dem Allgäu. Im Oktober 1922 wurde sie in Weiler-Simmerberg (Landkreis Lindau) geboren. Dort führte ihre Familie eine Landwirtschaft samt Sägewerk. Um in letzterem zu arbeiten, kam eines Tages der Niederbayer Johann Vogl in die schwäbische Gemeinde.

Im Jahr 1956 kam Helene Vogl zusammen mit ihrem Mann nach Königsdorf

Die etwa 20 Jahre alte Helene und der Bursche aus dem Bayerischen Wald verliebten sich und heirateten. 1956 zogen die Frischvermählten nach Königsdorf. Vogls – inzwischen verstorbener – Ehemann übernahm dort die Leitung des damaligen Sägewerks an der Höckstraße.

Anfänge in Königsdorf: In den 1950er-Jahren übernahm Helene Vogls Mann Johann das damalige Sägewerk. Zeitweise lebte das Ehepaar direkt nebenan. © Repro

Seit über 70 Jahren lebt die gebürtige Allgäuerin inzwischen in Königsdorf. Die oberbayerische Gemeinde ist ihre zweite Heimat geworden. Trotzdem zog es sie immer wieder hinaus in die weite Welt. Zum Beispiel nach Russland, Irland, Andalusien und Portugal. Ihre letzte größere Reise führte sie mit 85 Jahren nach Rom.

Kürzere Trips in Form von Tagesausflügen unternimmt die 100-Jährige bis heute. „Ja, das traue ich mich noch“, sagt Vogl und nickt zufrieden. Etwa ins Allgäu. In ihrem Geburtsort hat die 100-Jährige nach wie vor eine große Verwandtschaft. „Mit meinem Sohn fahre ich in ein paar Wochen wieder hin.“ Ihr Sohn Johann, die beiden Enkel sowie ihre drei Urenkel hingegen leben in Königsdorf. Vogls Blick schweift nachdenklich in die Ferne.

100-Jährige macht bis heute Kurztrips in ihre Heimatstadt im Allgäu

Es gab auch weniger schöne Zeiten in Helene Vogls langem Leben. Als die Bayerin 17 Jahre alt war, begann der Zweite Weltkrieg. Drei Brüder kehrten nicht von der Front zurück. „Wenigstens hatten wir durch die Landwirtschaft Milch und Kartoffeln. Andere hatten ja gar nichts“, sagt Vogl. Einige Jahre später in Königsdorf waren diese Zeiten zum Glück vorbei. Als Zugezogene kannte sie dort allerdings zunächst niemanden.

Das blieb nicht lange so. „Gleich am Anfang habe ich mich beim Sportverein angemeldet.“ Auch mit den Nachbarn knüpfte sie rasch Kontakte. Im Vergleich zu damals hat sich das heutige Königsdorf – zumindest optisch – stark verändert. „Früher war hier jedes zweite Haus ein Bauernhaus.

Helene Vogl (100) steht jeden Tag um 6 Uhr auf - Ihr Alltag ist durchgetaktet

Außerdem lebten im Ort sehr viele Kleinhandwerker“, erinnert sich die gebürtige Allgäuerin. Seit gut einem halben Jahrhundert lebt Vogl inzwischen in ihrem Häuschen an der Schösserstraße. Ihr Alltag ist nach wie vor durchgetaktet. Jeden Morgen um 6 Uhr steht sie auf. Nur im Winter, wenn’s recht kalt ist, bleibe sie auch mal bis um halb 7 im Bett. Vogl: „Aber bis um 8 Uhr liegen zu bleiben, das ist nicht gesund.“

Nach dem Frühstück spaziert sie eine Stunde durch das Dorf. „Danach mache ich ein bisschen Hausarbeit und fange mit Kochen an.“ Unterstützung bekommt die Königsdorferin seit etwa zwei Monaten von einer Putzfrau, „aber den Rest erledige ich alles selbst“. Jeden Nachmittag gönnt sie sich eine Stunde Auszeit in ihrem großen roten Sessel.

Ihr großes Hobby ist der Garten. Vogl erzählt, dass es ihr große Freude bereitet, wenn sie sieht, wie alles wächst und gedeiht. Bis vor Kurzem hat sie ihn noch komplett alleine gepflegt und Gemüse angebaut. Eines ist sicher: Langweilig wird der Seniorin sicher nicht. Alle 14 Tage geht Sie noch zum Kartenspielen ins Trachtenheim. Helene Vogl tippt sich an den Kopf. „Das hält mein Gedächtnis fit.“

100-Jährige berichtet: Kartenspielen im Trachtenheim „hält mein Gedächtnis fit“

Ansonsten setzt die 100-Jährige vor allem auf Bewegung. Bis heute ist sie Mitglied im Sportverein. Mit 95 Jahren turnte sie noch wöchentlich in der Gymnastikgruppe mit. „Sich zu bewegen, das ist das Allerwichtigste“. Davon lässt sie sich auch von diversen Alterszipperlein, etwa Arthrose in den Fingern, nicht abhalten.

Auch dem Krankenunterstützungsverein hält die Königsdorferin seit 30 Jahren die Treue. Für dessen breite Palette an Hilfsangeboten ist sie dem Verein sehr dankbar. Zum 150. Jubiläum der Vereinigung (wir berichteten) durfte Vogl sogar in einer Kutsche beim Festzug durchs Dorf mitfahren. „Das war wirklich ein sehr schönes Ereignis“, sagt die Seniorin und lächelt.

Rückblickend hat die 100-Jährige, gerade für alle junge Leute, einen wichtigen Tipp parat: „Man muss zufrieden sein mit dem, was man im Leben hat. Und vor allem darf man sich nicht ärgern. Das macht nur krank.“ kof

