Bluttat in Garmisch-Partenkirchen: Schock sitzt tief - Zustand von Frau „akut lebensbedrohlich“

Von: Andreas Seiler

Teilen

Polizeieinsatz: Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Garmisch-Partenkirchen suchen Beamte nach Spuren. © sehr

Die Großfahndung brachte schnellen Erfolg: Nach der schrecklichen Bluttat am Dienstag in Garmisch-Partenkirchen, nahm die Polizei noch in der Nacht einen Verdächtigen fest: Es handelt sich um einen Jordanier (28).

Garmisch-Partenkirchen - Der Schock sitzt immer noch tief in Garmisch-Partenkirchen: Am Dienstagmorgen wurde in einer Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses an der Ecke St.-Martin- und Achenfeldstraße eine 21-jährige Ukrainerin gefunden – mit schwersten Verletzungen, offenbar verursacht durch ein Gewaltverbrechen (wir berichteten).

Gewaltverbrechen in Garmisch-Partenkirchen: Zustand von 21-Jährige „akut lebensbedrohlich“

Die junge Frau, die dem Vernehmen nach in dem Viertel in einer Wohnung für Flüchtlinge lebte, wird mittlerweile in einer Klinik behandelt. „Ihr Zustand ist akut lebensbedrohlich“, berichtet Alexander Huber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Eine Zeuge sah, wie ein junger Mann auf einem Fahrrad vom vermeintlichen Tatort flüchtete. Es folgte eine Fahndung mit einem Großaufgebot an Polizeikräften, nicht nur aus dem Kreisort, sondern auch den umliegenden Dienststellen und dem Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau. Es waren zudem mehrere Hubschrauber im Einsatz, die die Gegend absuchten. Hinweise aus der Bevölkerung brachten schließlich den raschen Durchbruch: Beamte der Bereitschaftspolizei nahmen den Tatverdächtigen, einen 28-jährigen Jordanier, der ebenfalls in Garmisch-Partenkirchen wohnte, gegen 23.30 Uhr fest.

Frau in Garmisch-Partenkirchen lebensbedrohlich verletzt - „Sehr zeitnaher Fahndungserfolg“

Er ließ sich widerstandslos abführen. Huber spricht von einem „sehr zeitnahen Fahndungserfolg“. Der Ort des Zugriffs ist bemerkenswert: Denn der Mann hielt sich im Bereich der Bergstation der Alpspitzbahn auf, also auf über 2000 Metern Höhe. Was er dort oben suchte, darüber kann man nur spekulieren. Wollte er sich verstecken? Oder Richtung Österreich fliehen?

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.