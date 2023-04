BMW überschlägt sich mit 200 km/h auf A9: Beifahrerin schwer verletzt – Polizei verdächtigt Fahrer (22)

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

In der Nacht auf Karsamstag hat sich ein schwerer Unfall auf der A9 Höhe Eching ereignet. Ein BMW überschlug sich mehrmals. Eine Frau wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer.

Eching – Ein 22-jähriger Fahrer aus dem Bereich Fahrenzhausen (Kreis Freising) war am Karsamstag frühmorgens um 01:12 Uhr mit einem BMW 530 D auf der A9 in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Zwei junge Frauen befanden sich ebenfalls im Fahrzeug, berichtet die Polizei. Zeugenaussagen zufolge kam der Wagen, der offenbar mit geschätzten 200 km/h unterwegs war, kurz vor der Anschlussstelle Eching aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der mittleren Betonschutzmauer, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf den Reifen zum Stehen. Die Verkehrspolizei Freising fand ein Trümmerfeld vor, das sich über 400 Meter erstreckte.

Auf der A9 Höhe Eching hat sich in der Nacht ein schwerer Unfall ereignet (Symbolbild). © Stefan Ziese/Imago

BMW überschlägt sich mit 200 km/h auf A9: Beifahrerin schwer verletzt

Die Beifahrerin des Fahrers wurde schwer verletzt und in das Klinikum Großhadern eingeliefert. Der Fahrer und die andere Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden im Krankenhaus Rechts der Isar sowie im Klinikum Freising behandelt. Die Autobahn A9 musste aufgrund von Reinigungs-, Bergungs- und Abschleppmaßnahmen für zwei Stunden gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug selbst, der Fahrbahn und der Betonschutzmauer wurde von der Polizei auf rund 55.000 Euro geschätzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach schwerem Unfall auf der A9: Polizei hat Verdacht auf Drogen- oder Medikamenteneinfluss

Aufgrund von Ermittlungen vor Ort besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Medikamenten stand und den Unfall verursacht hat. Zur Klärung wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird über das weitere Verfahren entscheiden. Aktuell wird gegen den Fahrzeugführer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung in zwei Fällen verantworten.

Dieser Text wurde mit maschineller Unterstützung erstellt. Verantwortlicher Redakteur: Klaus-Maria Mehr.