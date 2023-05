Bombe gefunden: Kindergärten werden evakuiert - Jetzt gibt es eine Karte der Sperrzone

Von: Dominik Stallein

Bombe in Geretsried: Bauarbeiter förderten zuletzt diese Fliegerbombe zutage. Nun gibt es erneut einen Fund - Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen. © Stadt Geretsried

Fast 2000 Geretsrieder müssen ihre Wohnungen verlassen: Auf einer Baustelle wurde eine Fliegerbombe gefunden.

Geretsried - Am Montagmorgen wurden bei privaten Erdbauarbeiten auf einer Baustelle in der Sperlingstraße im Geretsrieder Stadtteil Gartenberg erneut Weltkriegsmunition gefunden. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern handelt es sich um eine Fliegerbombe mit einem Gewicht von 75 Kilogramm.

Update, Montag, 12 Uhr:

Der Bürgermeister Michael Müller ist jetzt in der Einsatzzentrale angekommen. Er bedankte sich bei allen Kräften, die hier zusammenhelfen. Es sind unter anderem Polizei, BRK, THW, Katastrophenschutz und die Feuerwehr vor Ort. „Ich bitte um Verständnis für die Evakuierung“, sagte Müller mit Blick auf die vielen Anwohner. „Diese Maßnahme dient der Sicherheit.“

Bombenfund in Geretsried: Dieser Bereich wird evakuiert

Update, Montag, 11.47 Uhr:

Jetzt hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd eine Karte des Sperrgebiets veröffentlicht.

Dieser Bereich wird wegen des Bombenfundes evakuiert. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Update, Montag, 11.40 Uhr.

Die Stadt Geretsried gibt folgendes bekannt: „Der Busverkehr wird umgeleitet. Der Linienweg über die Jahnstraße / Alpenstraße / Isardamm / Sperlingstraße ist nicht mehr anfahrbar. Es entfallen die Haltestellen „Isarau-Stadion“, „Zugspitzweg“, „Alpenstraße“, „Dompfaffenweg“ und „Sperlingstraße“ (in der Sperlingstraße). Stattdessen werden die Haltestellen „Rübezahlstraße“ und „Sperlingstraße“ (in der Böhmerwaldstraße) bedient“.

Der Bauhof hat bereits begonnen, die Straßensperren einzurichten. Gegen 12 Uhr soll die Evakuierung beginnen.

Bombe in Geretsried gefunden - Entschärfung vor Ort geplant - was bisher bekannt ist

Ein Experte soll die Fliegerbombe direkt vor Ort entschärfen. Bevor der Sprengmeister seine Arbeit beginnen kann, wird um den Fundort ein Sicherheitsbereich geräumt. Laut Experteneinschätzung ist ein Radius von 300 Metern definiert. Derzeitwerden Verkehrssperren rund um den Fundort in der Sperlingstraße eingerichtet. „Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger werden den Gefahrenbereich vorübergehend verlassen müssen“, schreibt die Polizei. Gegen 12 Uhr beginnt die Räumung des Sicherheitsbereichs.

Evakuierung in Geretsried beginnt um 12 Uhr: Erneut wurde eine Bombe gefunden

Personen, die nicht anders unterkommen können, dürfen den Ratsstubensaal beim Rathaus als Aufenthaltsort nutzen. Für nicht mehr mobile Personen wird ein Shuttle-Dienst dorthin angeboten. Er fährt ab 12 Uhr an der Ecke Sperlingstraße/Böhmerwaldstraße.

Wie nun bekannt ist, liegt auch ein Kindergarten im Evakuierungsbereich. Die Eltern sind gebeten worden, ihre Kinder schon jetzt abzuholen. Die Stadt teilt mit, dass zwischen 1700 bis 2000 Menschen betroffen sind. So viele Geretsrieder sind in dem Radius gemeldet. Pressesprecher Thomas Loibl appelliert an die Mitarbeit der Anwohner: „Je besser sie mitmachen, desto eher kann die Sprengung beginnen.“

Es ist nicht der erste Geretsrieder Bombenfund in der jüngeren Vergangenheit. Bereits im Dezember wurde Weltkriegsmunition gesprengt. Gleich zweimal innerhalb einer Woche sorgten Bombenfunde im Sommer für Aufregung.