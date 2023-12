Warten auf ein Weihnachtswunder: Familie nach Brand vor dem Aus – Versicherung zahlt nicht

Von: Volker Ufertinger

Weihnachten bedeutet auch, ein wenig zur Ruhe zu kommen. Es gibt kaum jemanden, der das so dringend brauchen kann wie die Familie Hanrieder. Ihr Lottogeschäft ist im Mai abgebrannt. Und das war erst der Anfang.

Gauting/Gilching – Der Baum steht schon seit ein paar Tagen. Hannes Hanrieder, seine Frau Katrin und die Kinder Lucy und Lenny freuen sich extrem auf Weihnachten, vor allem auf das Krippenspiel, an dem die Tochter teilnimmt. Ja, es gibt sogar Geschenke, dank der Großzügigkeit der Oma. Die Eltern selbst können ihren Kindern heuer keine großen Geschenke machen, aus einem einfachen Grund: Sie haben nichts mehr, nur das Haus – und auch das ist von Pfändung bedroht. „Das ist mein Tafelsilber, das verkaufe ich nur im allergrößten Notfall“, sagt Hannes Hanrieder (38). Sie hoffen, dass dieser Notfall nicht eintreten wird.

Ein verheerendes Feuer zerstörte am 2. Mai den Lotto- und Schreibwarenladen der Familie Hanrieder an der Bahnhofstraße. Hannes und Katrin Hanrieder mit den Kindern Lucy und Lenny in ihrem Zuhause in Gilching. © Jaksch/Göppel

Die Familie hat ein regelrechtes Seuchenjahr hinter sich. Im Mai ist das Lottogeschäft an der Bahnhofstraße in Gauting abgebrannt, mit knapper Not konnte sich Hannes Hanrieder mit seinem wenige Wochen alten Sohn aus den Flammen retten. Der Laden war sein Ein und Alles. „21 Jahre habe ich da drin gearbeitet, habe dort mein Frau und meine besten Freunde kennengelernt“, sagt er. Davon blieb wenig übrig. Es war klar: Es kommt ein harte Zeit, so oder so.

Frohe Weihnachten, auch wenn die Zeiten hart sind: Hannes und Katrin Hanrieder mit den Kindern Lucy und Lenny in ihrem Zuhause in Gilching. © Andrea Jaksch

Streit mit der Versicherung: Familie hofft auf 178.000 Euro Entschädigung

Im ersten Moment dachte er: Gut, dass ich eine Versicherung habe. Doch er täuschte sich. Das eigentliche Drama begann erst danach. Die LVM-Versicherung aus Münster (die sich mit Verweis auf das anstehende Gerichtsverfahren nicht zu dem Fall äußern will) zahlt nicht, und das, obwohl die Ursache laut Kripo eindeutig ein defekter Kühlschrank war. Es geht um 178.000 Euro, auf die die Familie Anspruch hätte. „Heute wünsche ich mir, ich hätte nie eine Versicherung abgeschlossen“, sagt der Einzelhandelskaufmann. „Dann wäre von Anfang an klar gewesen, dass ich mich selbst aus dem Mist ziehen muss.“

Ein verheerendes Feuer zerstörte am 2. Mai den Lotto- und Schreibwarenladen der Familie Hanrieder an der Bahnhofstraße. Als Ursache gilt ein defekter Kühlschrank. © Tamara Göppel

Inzwischen haben sich die Hanrieders fast schon an die vielen Schreiben von verschiedenen Inkassobüros gewöhnt, die immer wieder eintrudeln. Auch Pfändungen stehen im Raum. Die ganze Ware, die damals verbrannt ist, von Zigaretten über Zeitungen bis hin zu Bürobedarf, muss irgendwann gezahlt werden. „Das ist ja normal, dass die ihr Geld wollen, ich habe volles Verständnis“, sagt Hanrieder. „Aber wir haben es nicht.“ Die Rücklagen sind weg, nur Hanrieders Mutter hilft aus, so es irgendwie geht. Bevor er ins Gefängnis geht, würde er seine Lotto-Konzession verkaufen oder das Haus. „Aber das kostet mich meine Zukunft.“

Statt Hilfe in der Not zu sein, ist die Versicherung für die Familie eine Last

So steckt die Familie, die in Gilching lebt und in Gauting fest verwurzelt sind, in der Falle. Auf der einen Seite haben sie schlicht kein Geld mehr, müssen sich mit Inkassobüros herumschlagen, und sogar beim Kinderarzt sind sie auf Entgegenkommen angewiesen. Auf der anderen Seite ergibt es wenig Sinn, eine andere Arbeit aufzunehmen. Denn: Alles, was sie verdienen, müssen sie der Versicherung melden. Und leben könnten sie davon auch nicht, weil alles gleich gepfändet würde. Lachender Dritter wäre die Versicherung.

Mit Absicht in die Enge getrieben? Versicherung kündigt Familie Rechtsschutz

Die Hanrieders sind überzeugt, dass die Versicherung sie mit Absicht in die Enge treibt. Den Sachbearbeiter erleben sie im Kontakt als arrogant – wenn sie ihn überhaupt erreichen, oft lasse er sich verleugnen oder sei krank, sagen sie. Die neueste Finte: Die Versicherung hat den Hanrieders rückwirkend die Rechtsschutzversicherung gekündigt, die sie in Anspruch nehmen – vermutlich, damit das Ehepaar ihren Anwalt nicht zahlen kann, der sie im Streit mit der Versicherung vertritt.

Das ist mein Tafelsilber, das verkaufe ich nur im allergrößten Notfall.

„Wir sind sicher, dass sie das gar nicht dürfen, aber wir müssen uns erst mal damit herumschlagen“, sagt Hannes Hanrieder. Der Anwalt der Familie, Ralf Beck, will auf jeden Fall weitermachen. „So etwas hat der auch noch nicht erlebt. Und der hat schon viel erlebt.“ Fakt ist, dass die Versicherung nur einen Bruchteil zahlen will, 45.000 Euro. „Das ist die Hälfte von der Hälfte, die uns zusteht“, sagt Hanrieder. Und das komme für ihn nicht infrage.

Spendenaktionen sollen der Familie helfen

Was ihn tröstet und aufrichtet, ist der Zuspruch aus der Gemeinde, der nach wie vor groß ist. Es gab schon einige Spendenaktionen, von der Jungen Union, von Freunden. Kürzlich hat ihm eine ehemalige Kundin in einer E-Mail geschrieben, dass sie der Familie frohe Weihnachten wünscht und dass sie inständig hofft, dass sich alles zum Guten wendet. „Wenn man so etwas liest, weiß man, dass man in den letzten Jahren nicht alles falsch gemacht haben kann.“

Im Januar sollen die Sanierungsarbeiten im Haus an der Bahnhofstraße fertig werden. Er täte nichts lieber, als dort wieder den Betrieb aufzunehmen, sagt der 38-Jährige. Aber dazu müsste er nicht nur die alten Schulden bezahlen, sondern auch noch investieren. „Es müsste schon ein Wunder passieren, damit das gelingt.“ Aber zu Weihnachten darf man ja an Wunder glauben.

