Brand in Mittenwald: Werkstatt und Ferienwohnung gehen in Flammen auf

Von: Josef Hornsteiner

In Vollbrand steht eine Werkstatt samt Ferienwohnung darüber an der Laintalstraße. © © Hans Schmid / Feuerwehr Mittenwald

In Mittenwald ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr eine Werkstatt und die darüber liegende Ferienwohnung in Vollbrand geraten. Zahlreiche Feuerwehrkräfte aus mehreren Orten waren im Einsatz. Die Kripo ermittelt.

Mittenwald - Dichter Rauch ist am Donnerstagabend über Mittenwald aufgegangen. In der Nähe der Kuranlage Puit hat es in einem Gebäude an der Laintalstraße gebrannt. Laut Polizei hat eine Werkstatt Feuer gefangen. Der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm die polizeilichen Untersuchungen zur Brandursache.

Gegen 19 Uhr brach in einer Werkstatt ein Feuer aus, welches sich innerhalb weniger Minuten zum Vollbrand entwickelte.

Unverzüglich rückten die Kameraden der Feuerwehr Mittenwald sowie weitere Feuerwehrkräfte der umliegenden Gemeinden, der Rettungsdienst sowie polizeiliche Einsatzkräfte zum Brand an der Laintalstraße vor.

Dichter Rauch geht über Mittenwald auf. Im Vordergrund ist die Kuranlage Puit zu sehen. © Franz Zunterer / Privat

Bayern: Ferienwohnung steht in Flammen - Gebäude erheblich ausgebrannt

Der Brand griff innerhalb kurzer Zeit von der Werkstatt auf die darüberliegende Ferienwohnung sowie den Dachstuhl über. Das Gebäude ist erheblich ausgebrannt, der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Nach Abschluss der Löscharbeiten der Feuerwehr übernahmen die Mittenwalder Polizeibeamten die ersten Ermittlungen vor Ort. Seit Freitag, 14. April, ermitteln die Brandfahnder der Kriminalpolizeistation Garmisch–Partenkirchen weiter. Die ersten Untersuchungen ergaben, dass ein technischer Defekt der Auslöser des Brandes war.

