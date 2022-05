Feuer über griechischem Restaurant nahe München: Großes Unglück für Wirt und seine Mieter

Von: Susanne Weiß

Das Einsatzgeschehen aus der Luft hat die Feuerwehr mit einer Drohne festgehalten. An der Nordseite des Hauses ist das Dach Raub der Flammen geworden. Auf zwei Drehleitern suchen die Einsatzkräfte nach weiteren Glutnestern unter den Ziegeln. © UG-ÖEL Drohne

Bei dem Feuer über dem Restaurant „Der Grieche“ am Freitag in Wolfratshausen, haben 17 Menschen ihr Zuhause verloren. Jetzt heißt es „weitermachen, aufräumen“.

Wolfratshausen – Statt im Biergarten einzudecken und die Küche aufs Mittagsgeschäft vorzubereiten, räumen Iraklis Sakellariou, seine Familie, Mitarbeiterinnen und Freunde am späten Sonntagvormittag auf. Am Samstag haben sie im Garten schon ein paar Äste und Blumen aufgesammelt. Auf einzelnen Tischen liegt noch immer verbranntes Holz. Auch an diesem Tag wird die Gruppe längst nicht alles schaffen. Und was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten zu tun sein wird, hat sich der 46-Jährige auch noch gar alles angesehen. „Sonst bekomme ich einen Herzanfall“, sagt er.

Iraklis Sakellariou betreibt seit 2001 das beliebte Restaurant „Der Grieche“ im Wolfratshauser Ortsteil Farchet. Im Jahr 2005 hat er die Hälfte des Wohn- und Geschäftshauses gekauft. Seit 2010 gehört es ihm komplett. „Ich war bei 90 Prozent, jetzt fange ich wieder von null an“, bilanziert der Wirt sachlich. Wie nahe ihm sein Unglück geht, versucht er, sich nicht anmerken zu lassen. Sein Haus hat am Freitag gebrannt (wir berichteten).

Brand in Wolfratshausen: Eine halbe Million Euro Schaden in Restaurant „Der Grieche“

Am Nachmittag hatte sich Sakellariou noch mal hingelegt, erzählt der Wolfratshauser. Seine Frau habe ihn um kurz vor 17 Uhr geweckt, damit er sich fertig macht. Um 17.30 Uhr öffnet das Restaurant, aber Gäste kämen oft schon gegen 17.20 Uhr. „Ich war noch nicht ganz angezogen und habe Zähne geputzt, als mein Nachbar wie wild ans Fenster geklopft hat.“ Der Dachstuhl brenne, habe der gerufen. „Dachstuhl – ich wusste gar nicht, was das heißt“, sagt Sakellariou. Er spricht mit griechischem Akzent. Doch er verstand schnell.

Eine Mieterin und ihre Tochter hätten auf der Treppe gelegen. „Das Mädchen hatte einen epileptischen Schock“, erinnert sich der 46-Jährige. Gemeinsam schafften es alle nach draußen. „Als wir ankamen, waren schon alle Personen aus dem Gebäude“, berichtet Kreisbrandrat Erich Zengerle. Aus dem Dach schlugen Flammen, das Holz knackte, überall Rauch.

Die Mitarbeiterinnen Annamari Stipic und Ramona Ludwig kamen herbeigeeilt. „Ich habe die Kinder gepackt und bin zwei Straßen weiter weggegangen“, erzählt Letztere. Wirt Iraklis Sakellariou lebt mit seiner Frau und den beiden kleinen Söhnen (drei Jahre und elf Monate) über dem Lokal. Auch sein Vater ist dort daheim. Drei Wohnungen sind vermietet, so Sakellariou.

Feuerwehr kämpft mit 96 Einsatzkräften gegen Brand in Restaurant „Der Grieche“

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wolfratshausen und Weidach, die zuerst an der Enzianstraße waren, alarmierten ihre Kollegen aus Gelting, Geretsried und Königsdorf nach. Auch die Kreisbrandinspektion und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung zogen sie hinzu. Der Rettungsdienst brachte eine Frau in ein Krankenhaus und versorgte einen Feuerwehrmann vor Ort, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd.

Gegen hohe Flammen und eine schwarze Rauchsäule kämpften insgesamt 96 Einsatzkräfte der Feuerwehr. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Mit mehreren Atemschutztrupps, zwei Drehleitern und mehreren Löschrohren wurde der Brand von innen und über die Drehleitern von außen bekämpft“, berichtet Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion. Es sei schwierig gewesen, die beiden Drehleitern sinnvoll zu positionieren, da der Platz um das Gebäude beengt ist, ergänzt der Wolfratshauser Vize-Kommandant Christian Schmidt.

Feuer in Farchet: Strom wird wegen Löscharbeiten abgestellt

Eine weitere Herausforderung: Über das Dach des griechischen Restaurants verläuft eine Oberleitung. Zur Sicherheit ließ die Feuerwehr den Strom abstellen. Davon waren zunächst auch die Nachbarhäuser betroffen. Gegen 21 Uhr meldete Kreisbrandrat Erich Zengerle: „Das Feuer ist unter Kontrolle.“ Die Arbeit der insgesamt 96 Einsatzkräfte vor Ort war damit jedoch noch lange nicht erledigt. „Wir mussten die Dämmung am Dach in Kleinarbeit herausnehmen, um Glutnester zu suchen“, erklärt Schmidt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis Mitternacht. Bis zum frühen Morgen wechselten sich die Feuerwehren aus Weidach und Wolfratshausen mit der Brandwache ab. Aber „es waren keine Nachlöscharbeiten notwendig“, sagt Schmidt.

Bürgermeister Klaus Heilinglechner war in Bad Tölz, als er über den Brand informiert wurde. Er fuhr sofort nach Farchet. „Es war unwahrscheinlich“, sagt der Rathauschef. Der Rauch sei durch den ganzen Ort gezogen. Die Feuerwehrkräfte hätten viel zu tun gehabt, aber hervorragende Arbeit geleistet. „Die Zusammenarbeit der Rettungskräfte war beeindruckend.“ Heilinglechner selbst war als Ansprechpartner für die 17 Menschen da, die durch das Feuer obdachlos geworden sind. „Der Besitzer tut mir unendlich leid. Es ist sein Lebenswerk, das da drin steckt“, sagt der Bürgermeister.

Dritter Brand in drei Jahren: Familien auf Wohungssuche

Mithilfe von Ines Lobenstein von der Caritas fanden 15 der Betroffenen eine Bleibe bei Freunden oder Nachbarn. Zwei Menschen kamen in der Mehrzweckhalle unter, die der Landkreis derzeit zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine nutzt. Lobenstein ist dankbar, dass das noch am Freitagabend möglich war. „Es haben alle ihr Bestes gegeben“, sagt die Caritas-Mitarbeiterin. „Das erleichtert die Aufgabe immer.“

Traurigerweise hat die Stadt bereits Erfahrung mit Unglücken in Wohnhäusern. Ende 2020 haben vier Menschen bei einem Dachstuhlbrand am Obermarkt ihr Zuhause verloren. Vier Wohnungen „Am Waldrand“ sind nach einem Großfeuer 2021 nicht mehr bewohnbar. „Jetzt darf mal wieder Ruhe einkehren“, hofft Heilinglechner. Schlimmer macht die Situation noch, dass in der Region bezahlbarer Wohnraum schwer zu finden ist. Nach dem ersten Brand sei noch ein junger Mann in der städtischen Obdachlosenunterkunft. Außerdem eine Familie, die vom zweiten Brand betroffen war. Seit Freitagnacht nun sucht die Caritas-Mitarbeiterin für zwei weitere Familien Unterkünfte, die länger zur Verfügung stehen.

Große Hilfsbereitschaft: „Wir haben keine Kunden, nur Freunde“

Der Wirt Iraklis Sakellariou und seine Familie haben bereits eine Bleibe bekommen. Feuerwehr, Rettungskräfte, Polizei, Bürgermeister und Nachbarn seien am Freitag sehr menschlich gewesen. Über 300 Nachrichten beziehungsweise Anrufe hätten ihn übers Wochenende erreicht. Er ist gerührt von so viel Hilfsbereitschaft. Während er am Sonntag im Biergarten aufräumt, kommt ein Mann vorbei. „Weitermachen. Aufbauen“, sagt der. „Danke, Freund“, antwortet der 46-Jährige. „Wir haben keine Kunden, nur Freunde.“

Völlig ausgebrannt ist ein Teil des Dachgeschosses samt Balkon. © Hans Lippert

Vom Balkon der oberen Wohnung sind nur noch verrußte Balken übrig. Die übrigen Wohnungen sind ebenfalls erst mal nicht mehr bewohnbar. Auch das Lokal bleibt geschlossen. „Das Löschwasser ist bis in den Keller gelaufen“, sagt Sakellariou. Er muss nun sehen, wie es weitergeht. Und er hofft, dass die Brandursache aufgeklärt wird. Er vermutet, dass das Feuer auf dem Balkon einer Mietwohnung entstanden ist, vielleicht sei dort Shisha geraucht worden, mutmaßt der Wirt.

Das Polizeipräsidium Oberbayern machte dazu am Wochenende keine Angaben. „Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die genaue Brandursache sei zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei nach ersten Schätzungen mit einer halben Million Euro.

Info: Wohnungen gesucht

Wer eine Wohnung für die Familien hat, die durch das Feuer obdachlos geworden sind, meldet sich bitte bei Ines Lobenstein von der Caritas, Telefon 01 52/54 54 33 55.