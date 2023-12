Serie geht weiter: Brandanschlag diesmal bei Pullach – Anschlag vermutlich in der Nacht verübt

Von: Günter Hiel

Drucken Teilen

Spurensicherung an einer der abgefackelten Forstmaschinen. © Thomas Gaulke

Mutmaßlich extremistische Täter haben in der Nacht auf Freitag bei Pullach zwei Forstmaschinen abgefackelt. Schaden: Über 500.000 Euro. Die Polizei geht von Serientätern aus.

Pullach - Die Serie von mutmaßlich politisch motivierten Brandlegungen, die möglicherweise seit Jahren Baustellen und Infrastruktureinrichtungen in München und dem Umland treffen, hat in der Nacht auf Freitag ihre Fortsetzung gefunden. Mitten im Forstenrieder Park bei Pullach, zwischen der A95 und der Wolfratshauser Straße, brannten zwei Forstmaschinen, die nur rund 30 Meter voneinander entfernt abgestellt worden waren.

Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens eine halbe Million Euro

Vermutlich erfolgte der Anschlag wie immer in der Nacht. Als die Brandstiftung am Morgen entdeckt wurden, war das Feuer an den beiden Fahrzeugen bereits nahezu erloschen. Die Feuerwehr löschte den Rest, meldet die Polizei, die um 7.45 Uhr alarmiert worden war. Auch das Wasserwirtschaftsamt rückte an, wegen ausgelaufener Betriebsstoffe. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens eine halbe Million Euro.

Brandanschlag gehört mutmaßlich zu einer ganzen Serie

Der Brandanschlag gehört mutmaßlich zu einer ganzen Serie. Polizei-, Bau- und Firmenfahrzeuge sind schon in Flammen aufgegangen, Elektroautos, Sendemasten, Kabelschächte, Förderbänder, Kabeltrommeln, Forstmaschinen, ein Schienen-Bauzug - und die Grünwalder Geothermie-Nordanbindung. Die eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe „Raute“ bei der Kripo hat auch diesen Fall an sich gezogen. Mutmaßlich kommen die Täter aus extremistischen Kreisen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.