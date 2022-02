Riesiger Ansturm am Brauneck: Skifahrer aus Nürnberg und München krachen ineinander - Polizei ermittelt

Von: Christiane Mühlbauer

Großen Andrang gab es vor allem Samstag am Brauneck - wie hier in Wegscheid. © Wolfgang Mueller

Vor allem am Samstag wurde das Brauneck regelrecht gestürmt von Skifahrern aus ganz Bayern, vor allem freilich aus München. Die Pisten waren voll. Dann ereignete sich ein Unfall. Die Polizei ermittelt.

Lenggries - Der strahlende Sonnenschein lockte am Wochenende viele Wintersportler ans Brauneck. Schon bei der Parkplatzsuche gab es Schwierigkeiten, einen freien Platz zu bekommen. An den Liften bildeten sich immer wieder lange Schlangen. Die Pistenverhältnisse am Brauneck sind nach wie vor gut. Alle Anlagen und Abfahrten sind geöffnet.

Brauneck: Zusammenstoß mit 20-jährigem Skifahrer aus Nürnberg

Trotz des großen Andrangs vor allem am Samstag berichtet die Polizei nur von einem Skiunfall. Nach Angaben der Beamten verursachte eine Skifahrerin (56) aus München gegen 16 Uhr auf der Garlandabfahrt am Brauneck den Unfall.

Nach einer Richtungsänderung stieß sie auf der Piste mit einem 20-jährigen Skifahrer aus Nürnberg zusammen. Beide Sportler stürzten. Der 20-Jährige erlitt eine Schnittwunde am Kopf und wurde von der Bergwacht auf der Piste erstversorgt. Die Münchnerin verletzte sich leicht an der Schulter.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung

Die Polizei Bad Tölz ermittelt nun gegen die Münchnerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

