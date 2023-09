Hubschrauber-Suche bringt Gewissheit: Frau stürzt an den Achselköpfen in den Tod

Von: Melina Staar

Ein tödlicher Bergunfall ereignete sich am Dienstag am Brauneck. Eine 50-Jährige aus Taufkirchen war an den Achselköpfen abgestürzt.

Lenggries – Weil sie sich Sorgen machte, meldete sich eine Frau am Dienstag gegen Mitternacht bei der Polizei. Ihre Mutter, eine 50-Jährige aus Taufkirchen, habe sich nach einem Wanderausflug, vermeintlich in den Tegernseer Bergen, abends nicht mehr gemeldet. Gegen 15.30 Uhr habe die Tochter aber noch Fotos aus den Bergen erhalten.

Die Achselköpfe an der Benediktenwand. Hier stürzte die 50-Jährige in den Tod. © Christa Eder/Imago

Tochter macht sich Sorgen: Fotos verweisen auf andere Spur

Erst in den frühen Morgenstunden war laut Pressemeldung der Polizei klar, dass die gesandten Fotos nicht in den Tegernseer Bergen, sondern im Bereich Brauneck nahe Bad Tölz aufgenommen worden waren. Noch in der Nacht wurde mit Hilfe eines Hubschraubers, der mit entsprechender Technik ausgestattet war, um das Handy der Vermissten zu orten, im Bereich Brauneck-Achselköpfe-Benediktenwand nach ihr gesucht.

Mit dem Hubschrauber wurde die Verstorbene geborgen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Hubschrauber sucht Benediktenwand ab – am frühen Morgen gibt es traurige Gewissheit

Am Mittwoch um 7 Uhr wurde die Leiche der Vermissten schließlich im Bereich der Südwände der Achselköpfe in steilem Gelände gefunden. Anhand ihrer mitgeführten Dinge konnte sie als die Vermisste identifiziert werden. Allem Anschein nach war sie aus großer Höhe in dem Steilgelände abgestürzt. Als mögliche Ursache gibt die Polizei das für die Wandertour ungeeignete Schuhwerk der Frau an.

Die Tote wurde schließlich mit Hilfe der Lenggrieser Bergwacht, mit dem Polizeihubschrauber und zweier Beamter der Alpinen Einsatzgruppe geborgen.