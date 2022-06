Weil ein Brite (34) Rechts- und Linksverkehr verwechselte: Frontalzusammenstoß am Sylvenstein

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Am Sylvensteinsee hat ein Brite die Fahrspur verwechselt, weshalb es zu einem Unfall kam. (merkur-Collage) © MiS/Imagebroker/Imago

Wegen der Verwechslung von Rechts- und Linksverkehr gab es einen schweren Verkehrsunfall am Sylvensteinsee, in den auch ein Ferkel involviert war.

Fall – Wie die Tölzer Polizei berichtet, fuhr ein Urlauber (34) aus Großbritannien in seinem Mietwagen auf der B 307 zwischen Fall und Sylvensteinsee auf der linken statt auf der rechten Fahrbahnseite. In einer Linkskurve kam es deshalb zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Autofahrer (28) aus Österreich. Er hatte an seinem Fahrzeug noch einen Anhänger, in dem sich ein Almferkel befand.

Unfall am Sylvensteinsee: Brite verwechselt Fahrspur - Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Nach Angaben der Polizei ging der Unfall für alle Beteiligten trotz des spektakulären Hergangs relativ glimpflich aus. In dem Fahrzeug des Briten befanden sich noch dessen Eltern. Alle drei wurden bei dem Frontalzusammenstoß nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Bad Tölz gebracht. Der Österreicher blieb unverletzt, ebenso das Tier im Anhänger. Der Sachschaden ist mit 60 000 Euro jedoch beträchtlich, so die Polizei im Pressebericht. Die Autos wurden im Frontbereich stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.