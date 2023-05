Verwirrter 82-Jähriger: Geisterfahrer auf der A 8 am Autobahnkreuz München Süd

Von: Günter Hiel

Teilen

Der Autofahrer war in falscher Richtung auf der A8 unterwegs (Symbolbild). © Tobias Hase/dpa

Komplett verwirrt hat sich ein 82-Jähriger aus dem Raum Leipzig in der Nacht auf Dienstag am Autobahnkreuz Süd verfranst und war als Geisterfahrer auf der A8 unterwegs.

Brunnthal - Am Dienstag kurz nach Mitternacht hat ein Autofahrer die Polizei per Notruf über einen Geisterfahrer auf der A8 informiert. Er selbst war auf der A8 in Richtung Salzburg unterwegs und machte am Parkplatz Hofolding eine Pause. Er konnte beobachten, wie ein dunkler Kleinwagen in falscher Richtung den Parkplatz verlies und auf die Autobahn fuhr, meldet die Polizei.

Weiter in falscher Fahrtrichtung auf die Überleitung zur A99

Im weiteren Verlauf fuhr er weiterhin in entgegengesetzter Richtung auf die Überleitung zur A99. Dort bemerkte er offensichtlich seinen Fehler und blieb am Fahrbahnrand stehen. Dort wurde er von den eingesetzten Streifen einer Kontrolle unterzogen.

82-Jähriger aus dem Großraum Leipzig komplett verwirrt

Es handelte sich um einen 82-jährigen Mann aus dem Großraum Leipzig. Er war komplett verwirrt und wollte mit seinem VW Polo nach München fahren. Die Polizei unterband seine Weiterfahrt und stellte seinen Wagen sicher.

Polizei bittet Zeugen und gefährdete Fahrzeugführer um sachdienliche Hinweise

Es wird nun geprüft, ob Straftaten im Raum stehen. Die Autobahnpolizei Holzkirchen bittet Zeugen und gefährdete Fahrzeugführer um sachdienliche Hinweise unter Tel. 08024/9073-0. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Im Einsatz waren mehrere Polizeistreifenwägen des Polizeipräsidiums München und der Autobahnpolizeien Hohenbrunn und Holzkirchen.

Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis München finden Sie auf Merkur.de/Landkreis München.