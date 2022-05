Münchner betatscht Buben auf Sportplatz - beherzter Retter sorgt für Festnahme

Von: Günter Hiel

Die Polizei nahm den Verdächtigen fest (Symbolbild) © Martin Schutt / dpa

Am Rande eines Fußballspiels am Sonntagabend in Brunnthal hat ein Münchner zwei Buben sexuell belästigt und betatscht. Ein weiterer Mann wurde zum Retter der beiden Kinder.

Brunnthal - Am Sonntag, 15. Mai, gegen 20:30 Uhr, befanden sich ein zehn- und ein zwölfjähriger Bub, beide aus dem Landkreis München, im Bereich einer Sportanlage in Brunnthal. Im Rahmen eines Fußballspiels näherte sich ein unbekannter Mann und sprach die Kinder in sexualisierter Art und Weise an und „berührte sie unsittlich“, heißt es im Polizeibericht.

Sexualdelikt in Brunnthal: 36-Jähriger bemerkt die Tat - und hält den Grapscher fest

Ein ebenfalls an der Sportanlage anwesender 36-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München bemerkte, was da abging, schaltete sofort und verständigte über den Notruf 110 die Polizei. Außerdem hielt der 36-Jährige den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Buben am Sportplatz betatscht: Kommissariat gegen Sexualisierte Gewalt gegen Kinder ermittelt

So konnte der Tatverdächtige, ein 44-Jähriger Münchner, festgenommen werden. Er wird einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 17 Sexualisierte Gewalt gegen Kinder.

