Herd anmachen nur nach Absprache: Anwohner leben seit Wochen mit akuter Kurzschluss-Gefahr

Von: Stefan Weinzierl

Der Backofen bleibt aus, die fertige Mietwohnung leer: Entsprechend sauer sind Bauherrin Monika Köhler und Architekt Bernd Kästner. Sie geben dem Netzbetreiber Bayernwerk die Schuld am fehlenden Stromanschluss. © Stefan Weinzierl

Die Bewohner eines neuen Brunnthaler Mehrfamilienhauses haben seit Wochen nur Baustrom. Ständig besteht die Gefahr, dass es einen Kurzschluss gibt. Per Whatsapp sprechen sie sich ab, wer wann den Herd einschalten kann.

Brunnthal – Von einem Blackout ist der Landkreis München bisher verschont geblieben. Doch was es bedeutet, wenn der Strom knapp oder kurzzeitig ganz weg ist – davon können die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Miesbacher Straße im Brunnthaler Ortsteil Faistenhaar ein Lied singen. Sie müssen sich seit Wochen Baustrom teilen, weil der Netzbetreiber, die Bayernwerk Netz GmbH, den Neubau bisher nicht ans Netz angeschlossen hat. „Das ist wirklich unfassbar“, schimpft Bauherrin Monika Köhler. „Wir haben am 7. Juli vergangenen Jahres den Antrag bei Bayernwerk Netz gestellt. Und die haben es bis heute nicht geschafft, einen Anschluss für den Hausstrom zu legen.“

Mieter sind stinksauer

Die 58-Jährige ist seit 40 Jahren im Baugeschäft tätig, hat mit Architekt Bernd Kästner zahlreiche Häuser errichtet. „Die Kunden waren immer zufrieden“, betont sie. Jetzt seien mehrere der Eigentümer und Mieter, die im Dezember einen Teil der Wohnungen bezogen haben, „stinksauer auf uns“. Köhler kann das sogar verstehen. Denn weil der vorhandene Baustrom nur einen Teil des Strombedarfs deckt, müssen die Bewohner mit erheblichen Einschränkungen leben.

Knappes Gut: Die Anwohner des Mehrfamilienhauses müssen sich derzeit eine Baustromleitung teilen. © Stefan Weinzierl

Abstimmen, werden Herd anmacht

Dass die beheizbare Tiefgaragenrampe und der Aufzug nicht in Betrieb gehen können, ist da das geringste Problem. Das Haus, laut Köhler ausgestattet mit Wasser-Wärmepumpe und Solarthermie, kann nicht richtig beheizt werden. Das würde zu viel Strom fressen. Bisher seien in die 17 Wohnungen nur acht Parteien eingezogen. „Mehr geht nicht“, sagt Köhler. „Die Anwohner müssen sich schon jetzt abstimmen, wer wann den Backofen oder die Spülmaschine anmacht, haben dafür eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet.“ Einige hätten sogar gemeinsam Silvester gefeiert – „damit sie ausreichend Licht haben und Musik anmachen konnten“.

Sind gleichzeitig zu viele Geräte in Betrieb, kommt es zum Kurzschluss – so wie mehrmals im Dezember. „Das haben wir innerhalb weniger Tage rund zehn Mal gehabt. Die Hauptsicherung ist rausgeflogen und das Gebäude war tot“, erzählt Architekt Kästner. Jedes Mal hätte die Hauptsicherung ausgetauscht werden müssen.

Hier müsste die Stromleitung gelegt werden: Von der Straße zum Haus sind es gerade einmal fünf Meter. © Stefan Weinzierl

Nicht die einzigen Kosten für Köhler. Sie zahlt den Baustrom, hat zudem vergangene Woche für 10.000 Euro eine zweite Baustromleitung legen lassen, weil sich hinter dem Mehrfamilienhaus noch sechs Doppelhaushälften im Bau befinden, die rechtzeitig fertig werden müssen. Hinzu kommen die Mieteinnahmen, die ihr derzeit verloren gehen, weil sie die fertig möblierten Wohnungen nicht vermieten kann, obwohl sie nach eigener Aussage zahlreiche Interessenten hat. „Mittlerweile habe ich bereits einen immensen Verlust gemacht“, klagt sie.

Auch keinInternet-Anschluss

Zu allem Überfluss gibt es keinen Internet-Anschluss im Haus. Denn die Telekom verlegt die Kabel zusammen mit der Stromleitung. Anwohner Jean-Pierre-Prange ist aufs Internet aber angewiesen. Er arbeitet im IT-Bereich, hat sich im Untergeschoss seiner Wohnung ein großes Büro eingerichtet, um von dort aus seine Kunden zu betreuen. Internet bekommt er derzeit nur übers Mobilfunknetz – mithilfe eines GigaCube. „Damit versorge ich auch die Nachbarn“, sagt er. Doch die Kundenbetreuung ist so nur eingeschränkt möglich. Im Badezimmer hat er sich übrigens einen 11.000 Euro teuren Whirlpool einbauen lassen. „Ich konnte ich noch kein einziges Mal benutzen“, sagt er.

Keine Blubberblasen möglich: Wohnungseigentümer Jean-Pierre Prange kann den Whirlpool nicht nutzen. © Stefan Weinzierl

Doch wer ist schuld an dem Dilemma? Für Köhler ist das klar: die Bayernwerk Netz GmbH. Die habe den Antrag erst acht Wochen nicht bearbeitet – und rede sich nun mit der Arbeitsüberlastung der ausführenden Firma heraus. „Dabei reden wir von gerade einmal fünf Metern, die es für einen Anschluss braucht – von der Straße zum Haus.“

Das sagen die Bayernwerke

Bayernwerk-Sprecher Christian Martens weist die Vorwürfe, dass es durch den Netzbetreiber zu Verzögerungen gekommen sei, zurück. Die Anmeldung für den Hauptanschluss sei am 6. September eingegangen, das von der Bauherrin unterschriebene Angebot am 7. Oktober. Beides sei somit „sehr spät“ erfolgt. „Grundsätzlich ist es so, dass sich die Bearbeitungszeiten für die Infrastrukturanbindung von Neubauten deutlich verlängert haben“, sagt er. Das sei dem immensen Bauboom im Raum München sowie „den knappen Ressourcen bei der Verfügbarkeit von Baufirmen“ geschuldet. Zudem gebe es in den Wintermonaten nun einmal Einschränkungen bei der Bautätigkeit. Hoffnung auf eine schnelle Lösung macht er den Beteiligten nicht: „Je nach Witterung rechnen wir bis spätestens Ende März mit der erfolgreichen Ausführung des Auftrags.“

Bauherrin hat keine Lust mehr, Häuser zu bauen

Köhler reicht es. Sie will keine Häuser mehr bauen. Zu sehr hätten sich in den vergangenen Jahren die Bedingungen für Bauherren verschlechtert. „Wir sind ein richtiger Bananenstaat geworden, in dem nichts mehr funktioniert“, sagt sie. Jetzt will sie ein Buch schreiben über ihre Erlebnisse im Bauwesen mit den Behörden in den vergangenen Jahrzehnten und die Hürden für Unternehmer: „Das wird ein zynisches Episodenbuch.“

