Brutale Attacke nahe München: Jugendliche prügeln Mann krankenhausreif

Die Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen in Moosburg: Sie sollen einen Mann brutal traktiert haben. Vorausgegangen war ein Zwischenfall mit einem Hund.

Moosburg – Nach einer brutalen Attacke in Moosburg fahndet die Polizei nach zwei bislang unbekannten Jugendlichen: Sie waren am Mittwoch gegen 19.10 Uhr aufgefallen, als sie am Grundstück in der Holzlandstraße 30b an einem Zwinger rüttelten, offensichtlich um einen Hund zu provozieren. Nachdem ein 60-Jähriger durch das Gebell aufmerksam wurde, forderte er die beiden laut Bericht erfolglos auf, dies zu unterlassen.

Schläge mit der Faust ins Gesicht – erst als ein Auto kommt, flüchten die Täter

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug der männliche Jugendliche ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht und zog ihm die Beine weg – mit der Folge, dass der Mann zu Boden fiel. Während der Angreifer weiter auf ihn einschlug, trat die junge Frau auf den liegenden Mann ein.

Gewalttätige Jugendliche haben laut Polizei einen Mann in Moosburg zusammengeschlagen. (Symbolbild) © KN

Als ein vorbeifahrender Autofahrer mehrfach hupte, flüchtete das Duo in Richtung Stadt. Der 60-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Sofortfahndung blieb zunächst erfolglos. Die Polizeiinspektion Moosburg ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung.

Prügelattacke in Moosburg: Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

männlich, etwa 17 Jahre, braune Haare, weißer Pulli;

weiblich, etwa 17 Jahre und 1,75 Meter, lange braune Haare, dunkle Oberbekleidung mit weißer Schrift und dunkle, weite Hose.





Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Moosburg (Tel. 08761/30180) zu melden. ft/afo

