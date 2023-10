Amtliche Warnung vor starken Gewittern in München am Abend – dann folgt brutaler Temperatursturz

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor starken Gewittern in Südbayern herausgegeben. Mit ihnen kommt starker Regen. Dann wird es richtig kalt.

München – Dieses Oktober-Wetter ist auch in Zeiten des Klimawandels mehr als ungewöhnlich. Gestern noch (Freitag, 13. Oktober) hatte es an einigen Orten in Bayern nahezu 30 Grad, nun folgen sogar Gewitter – mitten im Oktober. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor starken Gewittern im gesamten Süden von Bayern – von Allgäu, über Oberland, Rosenheim bis ins südliche Niederbayern. Auch München ist von der Warnung betroffen. Die Warnung im Wortlaut:

Der DWD warnt aktuell vor starken Gewittern im gesamten Süden von Bayern. © DWD/Imago

„Von Nordwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h.“

Gewitter-Ursache liegt in Kaltfront, die auf Bayern zuströmt

So ungewöhnlich sind die Gewitter allerdings auch wieder nicht, wenn man mal die Jahreszeit außer Acht lässt. Es ist eine klassische Wetterlage, die Gewitter befördert. Eine feuchte Kaltfront trifft auf ungewöhnlich warme Luft in Bayern. Diese Mischung hat bekanntlich das Potenzial für starke Gewitter. Die Regen- und Gewitterfront zieht aktuell auf München zu und dann weiter an den Alpenrand.

Spektakuläres Wetterphänomen über Bayerns Nachthimmel: Die besten Webcam-Bilder Fotostrecke ansehen

Kaltfront bringt winterliche Temperaturen: Temperaturen um die Null grad

Und Kaltfront ist nicht untertrieben. Die Temperaturen fallen mit der Gewitterfront dramatisch um zehn bis 15 Grad im Vergleich zu Freitag und Samstag. Am Sonntag erreichen die Werte am Alpenrand nur noch fünf Grad, wohlgemerkt tagsüber. Nachts kann es noch kälter werden. Am Montag wird es zwar wieder klar, doch es bleibt klirrend kalt. In der Nacht auf Dienstag können die Tiefstwerte auf bis an den Gefrierpunkt gehen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.