Pläne lassen Anwohner zürnen – „In 15 Jahren wird jeder sagen: Was für ein Irrsinn, diese Straße zu bauen“

Will notfalls klagen: Stephan Goetz, hier vor seinem Haus in Kleinhartpenning, mit der Kapelle im Hintergrund, wird gegen die Umfahrungspläne stimmen. Lärmschutzmauer vor Pestkirche? Mit dem Rad statt mit dem Auto © Thomas Plettenberg

Am 20. November wird im Bürgerentscheid über die Umgehungsstraßen abgestimmt. Was sagen direkt Betroffene? Mit zweien haben wir exemplarisch gesprochen. Hier: Umgehungsgegner Stephan Goetz in Kleinhartpenning.

Kleinhartpenning – In Kleinhartpenning ist es ruhig an diesem Herbstabend, obwohl kurz vor Sonnenuntergang noch einige auf den Straßen sind: Jogger, Mütter mit ihren Kindern, Radler. Doch der Eindruck trügt. Rund um die schmucken Bauernhäuser braut sich Volkes Zorn zusammen: „Wir sind nicht aus der Stadt rausgezogen, um Autos vor der Nase zu haben, die mit 120 Sachen vorbeirasen“, schimpft Stephan Goetz.

Seit sechs Jahren leben der 66-Jährige und seine Frau in einem urigen Landwirtschaftsanwesen am Dorfrand. Im Garten steht ein Holzofen, in dem sie manchmal Pizza backen. Goetz’ argentinischer Schwiegersohn kommt gern zum Grillen. Vor dem Gartenzaun: unbebautes Grünland, so weit das Auge reicht. Nur die Kapelle St. Sebastian reckt sich gen Himmel. Hier haben Goetz und seine Frau ihre Silberhochzeit gefeiert. „Und jetzt soll da eine meterhohe Lärmschutzmauer hin, direkt neben diese Pestkirche aus dem 17. Jahrhundert“, moniert Goetz.

Bürgerentscheid über Umgehungsstraßen: Anwohner warnt vor Versiegelung der Landschaft

Dabei, betont er, gehe es nicht um ihn. „Es ist einfach Irrsinn, kilometerweit die Landschaft zu versiegeln.“ Das Naherholungsgebiet wäre zerstört, würden die Umgehungsstraßen gebaut. Goetz ist Naturliebhaber, engagiert sich unter anderem für den Waldschutz in Borneo. Und er liebt es, vom Garten aus die Raubvögel zu beobachten. „15 Rotmilane habe ich an manchen Tagen schon gezählt“, sagt er. „Die sind alle weg, wenn diese Umfahrung kommt.“

Der Unternehmer und Jurist ist nicht der einzige Kleinhartpenninger, der hinter den Umfahrungsplänen für Holzkirchen und Hartpenning einen größeren Plan der Politik wittert. In München würden Strippen gezogen, um das Tölzer Land und den Isarwinkel an die Salzburger Autobahn anzuschließen. Dass die Hartpenninger, Flora und Fauna dafür bluten müssten, sei denen egal. Die Straße sei für manche Politiker ein Prestigeprojekt geworden. Goetz sagt: „Im Bundesverkehrswegeplan nennt sich das Projekt Anbindung des Tölzer Landes an die A 8. Uns aber wird das als Umgehungsstraße verkauft.“ Er findet das manipulativ. Allerdings: Beauftragt, geplant und bezahlt würden die beiden Umgehungsstraßen vom Bund, nicht vom Freistaat.

Für den Anwalt ist klar, dass er – je nach Ausgang des Bürgerentscheids am 20. November – weiter gegen die Umfahrungspläne ankämpfen wird. Dabei würde er nicht der Einzige bleiben. „Es wird viele Nachbarschaftsklagen geben“, prophezeit der Kleinhartpenninger.

„In 15 Jahren wird jeder sagen: Was für ein Irrsinn, diese Straße zu bauen“

Was Goetz fassungslos macht: die Haltung der CSU. „Diese Partei ist so mächtig geworden, weil sie die Menschen Bayerns abgebildet hat. Aber inzwischen ist ihr jedes Gespür für die Menschen abhandengekommen“, meint er.

Es sei „kompletter Unsinn“, die Trasse zu bauen, noch dazu für viele Millionen Euro. Die aktuelle Kalkulation sei mit Blick auf zu erwartende Kostensteigerungen „Augenwischerei“. Obendrein entlaste sie Holzkirchen nicht in dem behaupteten Maße. Vor allem aber: „Es passt überhaupt nicht in die Zeit.“ Der Trend gehe zur Nachhaltigkeit. „Die jungen Leute setzen nicht mehr aufs Auto. Die wollen den öffentlichen Nahverkehr.“ Auch künftig arbeiteten die Menschen im Homeoffice, der Pendelverkehr nehme ab. „In 15 Jahren wird jeder sagen: Was für ein Irrsinn, diese Straße zu bauen.“

Dabei pendelt Goetz selbst zuweilen nach München. Ein Zeitgewinn von wenigen Minuten ist für ihn kein Argument. „Wann immer ich kann, nutze ich das Rad. Ist das anstrengender? Ja. Werde ich bei Regen nass? Ja. Aber darum geht es nicht. Ich radle, weil es Sinn macht.“ Man brauche nur mal ins Ruhrgebiet zu schauen. „Die machen genau das Gegenteil von dem, was hier passiert: Die renaturieren, die entschleunigen sich.“ Die CSU in Bayern sei offensichtlich „außer Tritt geraten“. Goetz hofft, dass sie wieder in die Spur findet.

