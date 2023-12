„Räum den Schnee weg, du faule Sau“: Bauhofmitarbeiter von Anwohnern beleidigt

Von: Michael Acker

Drucken Teilen

In Zorneding sind Bauhofmitarbeiter im Kampf gegen die Schneemassen beschimpft und beleidigt worden. Bürgermeister Piet Mayr (CSU) findet Verhalten einiger Bürger „beschämend“.

Landkreis – Der Schnee ist nach dem Chaos-Wochenende weitestgehend weggeräumt oder zur Seite geschoben, die Straßen größtenteils wieder befahrbar. Was bleibt ist der Ärger in den Amtsstuben über verständnislose Bürger.

Zunächst hatte Ebersbergs Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) vom Leder gezogen und von einzelnen unverschämten Menschen gesprochen, jetzt stößt Zornedings Ratshauschef Piet Mayr ins selbe Horn. „Beschämend“ findet der CSU-Mann, was sich einige Zornedinger geleistet hätten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Mitarbeiter wiederholt beschimpft und beleidigt

Wie Mayr und Rathaus-Geschäftsleiter Daniel Kommnick am Mittwoch, 6. Dezember, berichten, seien Bauhofmitarbeiter, die im Räumdienst eingesetzt waren, wiederholt beschimpft, angepöbelt und ihrer Arbeit behindert worden. Sätze wie „Räum’ lieber da drüben mal den Schnee weg, du faule Sau!“, seien den Mitarbeitern von aufgebrachten Zornedingern zugerufen worden. Mayr: „Das ist unverschämt, erniedrigend und beleidigend.“

Ein Schneeräumfahrzeug im Einsatz: Hauptstraßen haben Priorität. © Archiv

Der Bürgermeister appelliert an die Menschen in seiner Gemeinde, „nicht bei jeder Kleinigkeit, die für sie persönlich nicht optimal läuft, zu schimpfen, sondern auch etwas globaler zu denken und anzuerkennen was für die gesamte Ortsgemeinschaft geleistet wurde und wird“. Beim Schneeräumen sei es einfach unvermeidbar, dass auf der Straße parkende Autos mit Schnee vom Räumdienst umgeben würden und dass dieser auch vor private Einfahrten geschoben werde

Bürgermeister: Leider kann der Bauhof den Schnee nicht wegzaubern

„Leider kann der Bauhof den Schnee nicht wegzaubern“, so Mayr. Priorität habe in diesem Fall, dass die Hauptstraßen schnell für eventuelle Noteinsätze frei geräumt werden und die Verkehrssicherheit hergestellt werde.

Piet Mayr (CSU), Zornedinger Bürgermeister. © Stefan Rossmann

Ausdrücklich danke Mayr den Bauhofmitarbeitern und der örtlichen Feuerwehr, die unermüdlich und rund um die Uhr im Schnee-Einsatz gewesen seien. Das habe großen persönlichen und körperlichen Einsatz erfordert. Er wünsche sich, dass „in Zorneding wieder ein Klima von Wertschätzung, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft Einzug hält“. Alle, die Zeit und Mühe opfern, um einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten, sollten dafür die entsprechende Anerkennung erhalten, unabhängig davon, ob sie nun hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig sind, so Mayr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.