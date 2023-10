Bürgerversammlung zu Tankstellentreiben: „Da geht’s abends zu, das ist der Wahnsinn“

Poser-Szene in Unterföhring beunruhigt Polizei

Neue Ortsmitte, Rathaus, Grundschulsanierung – keine Wünsche bleiben offen. Dann kommt die Sache mit den Posern in der Bürgerversammlung Unterföhring zur Sprache.

Unterföhring – Soeben hatte Polizei-Chef Harald Schertler den obligatorischen Jahresrückblick präsentiert. Noch nie habe man sich im Ort so sicher fühlen können, rekapituliert der Leiter der Inspektion 26 aus Ismaning. Aber: Markus Dollwet macht das allabendliche Treiben an der Allguth-Tankstelle zu schaffen. Die dortige Poser-Szene lässt hochtourige Automobile um Verkehrskreisel driften. Der in Unterföhring lebende Dollwet weiß auch von illegalen Rennen. Sorgen bereitet ihm zudem, dass die vornehmlich jungen Leute sich nicht scheren, im Bereich der Zapfsäulen zu rauchen. „Gehen Sie der Sache nach“, rief er dem Bürgermeister zu: „Sonst fliegt uns die Tanke um die Ohren!“

Mit dem Tankstellenpächter im Austausch

Andreas Kemmelmeyer (PWU) kennt das Problem. „Da geht’s abends zu, das ist der Wahnsinn.“ Mit dem Pächter sei man im Austausch. Ob das genügt? Tuner und Poser beschäftigen die Polizei schon länger. Auf der Bürgerversammlung 2021 berichtete Schertlers Vorgänger, Albert Bauer, von allerlei Bemühungen, die Szene in den Griff zu bekommen. Bei illegalen Rennen drohen Haft und Führerscheinentzug. Einfach aber sei das nicht: „Ziehst Du einen raus, ist schon der nächste da.“

Die Klimapolitik erhob Kemmelmeyer zu einem zentralen Anliegen. Man habe ein Energiesparförderprogramm aufgelegt, Bürgerinfos für den Notfall verteilt, einen Hitzeaktionsplan erstellt. Leihräder und die Herzog-Heinrich-Brücke sollen die Straßen entlasten. Dank Geovol sei fast der Ort mit Geothermie versorgt.

Stadtwerke als Investor an Bord

Was das betrifft, mahnt Josef Trundt zur Vorsicht. Die Stadtwerke München (SWM) seien im Begriff, Geothermie-Vorkommen im Umland unter ihre Kontrolle zu bringen. „Und das bestimmt nicht zum Vorteil der Bürger.“ Mit SWM als Investor an Bord müsse sich die Gemeinde auf steigende Preise einstellen. „Ein Investor will Gewinne machen, nicht die Kommune versorgen“, sagte Agenda-Sprecher Trundt zu Vizelandrat Otto Bußjäger. Den Freistaat motivierte er, „Kommunen ausreichend Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie nicht auf Investoren angewiesen sind.“ Das Publikum applaudiert. Bußjäger scheint überzeugt, von Vorhaben mit den SWM zu profitieren. Geothermie-Projekte seien eher daran gescheitert, „dass Private mit dem Kopf durch die Wand“ wollten. Außerdem sei man weit davon entfernt, sich von SWM schlucken zu lassen.

Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt

Von unerfreulichen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt berichtete Rolf Geiger. Immer öfter würde wertvoller Wohnraum für viel Geld kurzzeitig an auswärtige Bauarbeiter vergeben. Firmen nehmen das Angebot offenbar gern an. Dass die aus Bulgarien oder Moldau stammenden Arbeiter oftmals zu acht in zwei Zimmern hausen, schere die Bosse nicht. „Der Wohnraum aber geht am Ende den Unterföhringern ab.“ Fälle dieser Art würde er grundsätzlich prüfen lassen, versicherte Kemmelmeyer. Die Gemeinde habe bereits Razzien durchführen lassen. „Wenn wir eine Handhabe haben, handeln wir!“ Das Publikum ermunterte er, Vorgänge dieser Art zu melden.

