„Unverschämtheit“: Landratsamt will plötzlich Hygieneplan für Aquarium in Altenheim

Hingucker im Altenheim: Werner Urban kümmert sich um das Aquarium im Josefstift. © tb

Seit vielen Jahren kümmert sich Werner Urban (76) um ein Aquarium in einem Altenheim – bislang problemlos. Jetzt aber forderten die Behörden plötzlich einen Hygieneplan.

Landkreis – „Das ist eine Unverschämtheit“, schimpft der Gröbenzeller Werner Urban. Was den 76-Jährigen so aufregt: Das Landratsamt hat alle Senioren- und Behindertenheime dazu verdonnert, Hygienepläne für die Tierhaltung zu erstellen. „Den anderen die Arbeit auflasten und sie sich selber ersparen“, beklagt Urban.

Hygieneplan für Tiere im Altenheim: Die Tiere

Der gelernte Krankenpfleger war selbst jahrzehntelang in der Kranken- und Altenpflege tätig. Zunächst arbeitete er im Brucker Krankenhaus, später im Josefstift in der Kreisstadt. Im Jahr 2012 ging er in Rente. Trotzdem kümmert er sich – wie seit 20 Jahren schon – weiter um das Aquarium in der Cafeteria im Josefstift. Er kommt alle zwei Wochen für bis zu drei Stunden in das Heim, wechselt das Wasser, reinigt die Filter und entfernt Kalkränder.

Urban weiß, wie wichtig Tiere für Bewohner solcher Heime sein können. Sie sind Freunde, Spielgefährten, geben Trost und beruhigen. Urban, damals als Krankenpfleger auf einer Intensivstation tätig, hat selbst miterlebt, wie wichtig ein Tier auch für schwerkranke Patienten sein kann. So konnte ein Patient auf der Intensivstation erst dann ohne Schlaf- und Beruhigungsmittel schlafen, als das gegerbte Fell seines verstorbenen Hundes ihm auf sein Kopfkissen gelegt wurde. Und ein Aquarium ist halt einfach ein Hingucker.

Anlass für die Forderung nach dem Hygieneplan war jetzt aber nicht dieses Aquarium in dem Brucker AWO-Heim, sondern die Beschwerde eines Angehörigen eines Bewohners aus einem anderen Heim im Landkreis.

Hygieneplan für Tiere im Altenheim: Der Auslöser

Dabei ging es um Hunde, die vom Personal während der Dienstzeit mitgebracht wurden, wie eine Sprecherin des Landratsamts berichtet. Sie hätten bei dem Bewohner massive Ängste ausgelöst. Daraufhin seien die Einrichtungen aufgefordert worden, bei frei laufenden Tieren in den Einrichtungen Schutzvorkehrungen zu treffen.

Zudem seien die Einrichtungen darüber informiert worden, was bei Tieren im Heim zu beachten ist, was zulässig ist und was gar nicht geht. „Sollten Sie in Ihrer Einrichtung Tiere, insbesondere Hunde, halten, bitten wir um Vorlage der entsprechenden Konzepte und Hygienepläne“, heißt es in dem Schreiben der Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen im Landkreis vom Juni dieses Jahres.

Auch im Brucker Josefstift, wo Urban jahrelang als Pflegedienstleiter tätig war, leben neben den Fischen weitere Tiere oder kommen regelmäßig zu Besuch. Darunter ein Hund, der sich aber lediglich im Verwaltungs- und Sozialdienstbereich aufhält, wie Linda Quadflieg-Kraft von der AWO auf Tagblattanfrage berichtet.

Hygieneplan für Tiere im Altenheim: Der Papierkrieg

Auch das Josefstift musste genau dokumentieren, wie mit Tieren in der Einrichtung umgegangen wird. Versichert wurde dabei, dass das Aquarium regelmäßig gereinigt wird. Das sei vom Amt auch akzeptiert worden, berichtet die AWO-Sprecherin. Zwei Mitarbeiter hätten einen halben Tag lang an dem sechsseitigen Papier gearbeitet. Genau das bezeichnet Urban verärgert als „großen Verwaltungsaufwand“. Alle Einrichtungen im Landkreis hätten solche Konzepte erarbeiten müssen – Konzepte, die anschließend kontrolliert und gegebenenfalls auch überarbeitet werden mussten. Urban ist der Meinung: Hätte die Behörde selbst ein solches Konzept erstellt, wie in zahlreichen anderen Gegenden auch, wäre der Aufwand um einiges geringer gewesen.

Hygieneplan für Tiere im Altenheim: Die Zuständigkeit

Die Sprecherin des Landratsamts tritt dem entgegen. Bei der Erstellung eines solchen Konzeptes sei jede Einrichtung individuell zu betrachten. Nach dem Pflegewohngesetz seien die Träger der Einrichtungen zuständig, da diese die individuellen Gegebenheiten und räumliche und personelle Besonderheiten besser einschätzen könnten. Immerhin: Das Aquarium wurde ja nicht beanstandet und die Fische darin können zur Freude der Senioren weiter ihre Runden drehen. Jetzt halt mit Hygienekonzept. Susanne Schwind